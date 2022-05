Julia Witt zeigt Zivilcourage

Für ihre Zivilcourage ehrte Landrat Dr. Olaf Gericke nun zwei Frauen und drei Männer in einer kleinen Feierstunde. „Das, was Sie geleistet haben, ist keine Selbstverständlichkeit“, sagte der Behördenleiter der Kreispolizeibehörde Warendorf. „Es schauen viel mehr Menschen weg als hin, so dass Sie Anerkennung für Ihr Verhalten verdienen.“

Unter den Geehrten war auch die Warendorferin Julia Witt. Sie hatte im April 2021 Julia Witt die Polizeileitstelle verständigt, nachdem sie feststellte, dass ein Jugendlicher außer Rand und Band war. Der 14-Jährige trat gegen ein Fahrzeug und wurde daraufhin von der couragierten Frau angesprochen.

Der Tatverdächtige beleidigte die 36-Jährige massiv. Als er dann noch Mülltonnen umwarf und einen Fahrradfahrer attackierte, stieg die Warendorferin in ihren Pkw und folgte dem Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizisten. Allerdings hatte der 14-Jährige inzwischen ihr Auto massiv beschädigt. Er trat zunächst gegen die Fahrertür, dann auf die Motorhaube und anschließend mehrfach gegen die Windschutzscheibe, die dadurch zersplitterte. Letztlich musste die Warendorferin sogar einen kleinen Teil der Reparaturkosten selbst übernehmen.