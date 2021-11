Junge Schauspieltalente gesucht

Die Initiative „Provinz – Jugend macht Theater“ sucht wieder Schauspielerinnen und Schauspieler aus Warendorf und Umgebung zur Ergänzung des Ensembles vom „Jungen Theater Warendorf (JTW)“. Alle ab 16 Jahren können mitmachen.

Nach dem großen Erfolg der letzten Jahre, als in Warendorf unter der Regie von Marcel Höfs unter anderem die Theaterproduktionen „Buen Camino!“, „Das Boot ist voll“, und „Küchenschlacht“ aufgeführt wurden, soll Anfang nächsten Jahres für ein neues Warendorfer Stück geprobt werden.

Gesucht werden vor allem Schauspieler, aber auch ein Mitglied für die Regie-Assistenz sowie (Bühnen-) Musiker und Sänger. Ebenso gesucht werden Leute, die sich zutrauen, die Bühne zu planen und zu bauen, Kostüme zu schneidern und sich um die Technik zu kümmern.

„Talent ist kein Hindernis, aber noch viel wichtiger ist die Freude am Spiel und die Lust, etwas Tolles auf die Bühne zu bringen“, heißt es dazu in einer Pressenotiz.

Mitglied im Netzwerk Amateurtheater des Kreises

Im zwölftem Jahr ist der Theater am Wall nun schon als eins der Mitglieder im Netzwerk Amateurtheater des Kreises Warendorf dabei, wenn Jugendliche im Projekt „Provinz - Jugend macht Theater“ zusammenkommen. Die Warendorfer Produktion wird zusammen mit den Stücken der anderen „Provinz“-Gemeinden (Ahlen, Beckum, Oelde) auf dem „Provinz“-Festival in der Ahlener Schuhfabrik im Mai 2022 gezeigt.

Zwei weitere Vorstellungen finden rund um diesen Termin im Theater am Wall in Warendorf und an einem weiteren Spielort im Kreis statt. Die Proben finden vor allem in den Weihnachts- und Osterferien statt. Der erste Probenblock vom 2. Januar (Sonntag) bis zum 9. Januar (Sonntag im Sophiensaal neben der Stadtbücherei. Die Zwischen-Probe wird über Karneval am

25. Februar, 16 bis 22 Uhr sowie am 26./27. und 28. Februar, 10 bis 18 Uhr im Theater am Wall stattfinden. Der zweite Probenblock läuft dann am 18. April (Montag) bis zum 24. April (Sonntag),

je von 10 bis 17 Uhr im Theater am Wall. Als Spieltermine sind drei Vorstellungen im Mai beim ProVinz-Festival in Beckum, im Theater am Wall und an einem dritten noch unbekannten Spielort geplant. Eine weitestgehende Verfügbarkeit zu den Proben und Aufführungen ist für eine Teilnahme nötig. Anmeldungen nimmt Regisseur Marcel Höfs unter: mail@marcelhoefs.de oder 0 15 25/4 01 95 09 entgegen.

Über das Thema und den Titel des Stücks entscheiden die Teilnehmer zusammen mit Regisseur Marcel Höfs. Die Teilnahme ist kostenlos.

Eindrücke der letzten Produktionen auf Instagram: