K.-o.-Tropfen bei Dorf-Schützenfest?

Beim Schützenfest in einem Warendorfer Ortsteil sollen einer jungen Frau K.o-Tropfen in ein Getränk gemischt worden sein. Wir erklären, warum das so schwierig nachzuweisen ist, was vermeintliche Betroffene machen können und wie man sich generell schützen kann.

Mittel greifen Nervensystem an

Beim Schützenfest in einem Ortsteil sollen heimlich sogenannte K.o.-Tropfen verabreicht worden sein. Eine junge Frau soll trotz geringen Alkoholkonsums mit zunehmenden Lähmungserscheinungen und entsprechenden Symptomen zu kämpfen gehabt haben, wie unsere Redaktion erfahren hat. Anwesende Schützen und Feiernde äußerten den Verdacht, dass der jungen Frau K.o-Mittel in ein Getränk gemischt wurden.

Eine Anzeige liegt der Polizei nicht vor. „In der Tat gibt es Anzeigen im Zusammenhang mit K.o-Tropfen nur gelegentlich“, sagt Polizei-Sprecherin Susanne Dirkorte. Die Aufklärungsquote sei ohnehin sehr gering. Außerdem sei überhaupt die Nachweisbarkeit solcher Mittel extrem schwierig. Es könne deshalb sein, dass viele Betroffene sich erst gar nicht an die Polizei wenden würden. Trotzdem rät die Polizei, sich bei Verdachtsfällen immer – und so zeitnah wie möglich – zu melden. Alleine, um mögliche Häufungen festzustellen.

K.o.-Tropfen nur ein Laienbegriff

Diese Aussage unterstützt auch Dr. Justus Beike, Rechtsmediziner und Laborleiter der Toxikologie am Uniklinikum Münster. Er klärt auf, was es mit diesen Tropfen auf sich hat: „K.o.-Tropfen“ sei nur der Laienbegriff, sagt Beike. Damit würden Mittel beschrieben, die sich dämpfend auf das zentrale Nervensystem auswirken.

In der Gesetzgebung sei früher der Begriff der „Widerstandsunfähigkeit“ genutzt worden. „Das trifft es eigentlich ganz gut“, sagt der Rechtsmediziner. Auch Alkohol sei ein sogenanntes „K.o.-Mittel“. Der aber werde in der Regel freiwillig zu sich genommen. Anders ist das bei Stoffen, die von fremden Personen und heimlich zugemischt werden. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird erst hier von den sogenannten „K.o-Tropfen“ gesprochen.

Dabei handele es sich oft um Gamma-Hydroxybuttersäure (GHB). „Im Volksmund wird auch von Liquid Ecstasy gesprochen“, erklärt Justus Beike. Diese Droge sei illegal und schwierig zu bekommen. Das Problem: Auch in frei verkäuflichen Mitteln wie Felgen- und Graffitireinigern seien Stoffe enthalten, die der Körper zu GHB umwandelt.

Nachweisbarkeit im Blut nur bis zu sechs Stunden

Die Wirkung setze sehr schnell ein. Der Konsument merke es oft innerhalb von 30 Minuten nach Einnahme des „K.o.-Mittels“, so der Rechtsmediziner. Die Wirkdauer liege in der Regel zwischen einer halben und zwei Stunden. „Wobei Alkohol für eine zusätzliche Verlängerung sorgen kann“, sagt Beike. Anzeichen für eine Vergiftung sei zum Beispiel, wenn das Opfer einen starken und unerwarteten Umschwung des eigenen Wohlbefindens feststellt.

„Wir weisen aber nur in wirklich seltenen Fällen GHB nach. Was aber nicht heißt, dass keine K.o.-Mittel im Spiel waren. Denn GHB ist im Blut nur bis zu sechs und im Urin bis zu zwölf Stunden nachweisbar. Die meisten Proben werden aber meistens erst nach 14, 15 oder noch mehr Stunden genommen“, sagt Beike, der aber betont, dass eine Prüfung immer Sinn mache, denn andere „K.o.-Mittel“, zum Beispiel Medikamente wie Valium, seien deutlich länger nachweisbar.

Prävention sei sehr wichtig

Gabriele van Stephaudt, Leiterin der Frauenberatungstelle Beckum, an der auch die Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt angedockt ist, hält K.o-Tropfen für äußert „tückisch“. „Viele Betroffene merken gar nicht, dass sie Opfer solcher Mittel geworden sind. Einige merken es oft erst, wenn Kleidungsstücke fehlen oder ähnliches“, sagt van Stephaudt. Denn das Ziel der Täter gehe leider oft weiter als der eigentliche Einsatz der K.o.-Mittel.

„ Immer das eigene Getränk im Blick halten und im besten Fall aus Flaschen trinken und diese selbst öffnen. “ Gabriele van Stephaudt

Die Expertin hält Prävention für ganz wichtig: „Immer das eigene Getränk im Blick halten und im besten Fall aus Flaschen trinken und diese selbst öffnen.“

Auf dem Markt gibt es auch Armbänder oder Nagellacke, die das Mittel GHB erkennen sollen. „Mir sind allerdings keine aussagekräftigen Studien bekannt, die das wirklich belegen“, sagt Rechtsmediziner Dr. Justus Beike. Er wolle zwar nicht direkt an der Wirksamkeit zweifeln, aber er warnt davor, sich mit solchen Hilfen zu sehr in Sicherheit zu wiegen, die – wenn überhaupt – nur bestimmte „K.o.-Mittel“ erkennen können.

Einen anderen Schutz bieten sogenannte „Spikeys". Das sind Stopfen, die in die Flasche gedrückt werden. Anschließend wird ein Strohhalm hineingesteckt. Dadurch sei es deutlich schwieriger für andere Personen, unbemerkt etwas ins Getränk mischen.

Hilfe bei Freunden suchen

Aber was tun, wenn man das Gefühl hat, Opfer von K.o.-Tropfen geworden zu sein? „Die Mittel wirken immer sehr schnell. Wer zum Beispiel in einer Bar den Verdacht hat, ein Getränk sei vergiftet, der sollte seine geschützte Umgebung, zum Beispiel die Freunde, nicht verlassen. Außerdem sollte direkt ein Krankenwagen gerufen werden. Wenn der Sanitäter erstmal auf der Tanzfläche ist, dann passiert so schnell nichts“, rät Rechtsmediziner Justus Beike auch mit Blick auf mögliche weitere Straftaten.

Wer sich bereits Zuhause befinde, der solle so schnell wie möglich einen Arzt aufsuchen. Ist das nicht so einfach möglich, soll versucht werden, eine Urin-Probe von sich zu sichern. „Kein Scherz: dafür reicht zunächst auch erstmal ein ausgespültes Senf- oder Marmeladenglas“, so der Rechtsmediziner. Denn wenn es um die Nachweisbarkeit der sogenannten K.o.-Tropfen geht, können Minuten entscheidend sein.