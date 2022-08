Kabarett zum Semesterstart

Zum Semesterauftakt des Herbstsemesters 2022 lädt die VHS zu einer Kabarettveranstaltung ein mit dem Ensemble „Die Daktiker“. Dabei präsentiert das Ensemble mit „Adolphinum - fit for future“ eine kabarettistische Sicht auf das unerschöpfliche Thema „Schule“.

Was hat es nicht schon alles mitgemacht, das Kollegium des städtische Adolphinums: Da gab es das Schulprogramm, fächerübergreifenden Unterricht, individuelle Förderung, G8 wurde ein-, dann wieder ausgeführt, und dann die Krönung: Pandemie, Homeschooling und Distanzlernen! Nichtsdestotrotz ist das Kollegium immer noch hochgradig motiviert, zum einen, um den lieben Kleinen analog und digital den Weg ins Leben zu weisen, zum anderen, um Karriere und Pensionsansprüche zu optimieren oder ganz einfach die Probezeit als neue kommissarische Schulleiterin unbeschadet zu überstehen.

Aber dann jetzt das: Das Adolphinum wird ausgerechnet in Pandemie-Zeiten ausgeguckt, sich um den renommierten Bildungspreis „kids fit for future“ zu bewerben. In dieser herausfordernden Situation gilt es, alle Register zu ziehen, Lehrer, Eltern, Schüler Hausmeister, Schulleitung, ja selbst der Vertreter der Bezirksregierung ziehen an einem Strang – jeder an seinem eigenen. Da wird optimiert, digitalisiert, inkludiert und dokumentiert, dass sich die Balken biegen.

Freude für das meist pädagogisch interessierte Publikum

„Die Daktiker“ wissen, wovon sie reden. Seit einer gefühlten Ewigkeit erfreuen sie ihr zumeist pädagogisch interessiertes Publikum mit ihrer kabarettistischen Sicht auf das unerschöpfliche Thema „Schule“ – teils brüllend-komisch, teils bitterböse. Nach der coronabedingten Zwangspause sind „Die Daktiker“ hochmotiviert – vielleicht, weil sie als (mehr oder weniger) aktive Lehrkräfte genau wissen, wovon sie sprechen und singen.

Den Online-Kartenvorverkauf nutzen

Und so darf man gespannt sein, ob es der neuen (kommissarischen) Schulleiterin Hildegard Lengowski (Brigitte Lämbgen), Urgestein OStR Karl Eduard Krick (Hans Peter Königs), dem Ex-Schulleiter Willi R. Lass (Andreas Boxhammer) und dem ewigen Angestellten Volker Müller-Liebenstreit (Hermann-Josef Skutnik) am Ende zusammen mit allen anderen Protagonisten des Adolphinums gelingt, sich als preiswürdig zu erweisen.

Die Semesterauftaktveranstaltung findet am Dienstag (6. September) im Sophiensaal, Kurze Kesselstraße 17, in Warendorf statt und beginnt um 19 Uhr.

Die VHS bittet um die Nutzung des Kartenvorverkaufs über die Online-Adresse: www.vhs-warendorf.de. Der Preis pro Ticket beträgt 14 Euro. Nähere Auskünfte bei der VHS Warendorf unter der Telefonnummer: 0 25 81/9 38 40.