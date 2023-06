Kaffeespaziergang durch grüne Oasen

Nach dem Erfolg der Wandertipps während der Coronapandemie veröffentlichen die Westfälischen Nachrichten in diesem Jahr eine weitere Serie dieser Ausflugstipps in die nähere Umgebung. Norbert Funken vom Heimatverein hat die Serienteile aufbereitet. Die Wanderung, die der Heimatverein Warendorf heute vorschlägt, ist nicht ganz so lang wie die bisherigen und ist mehr ein gemütlicher Sonntag-Nachmittagsspaziergang, etwa sechs Kilometer lang und in knapp zwei Stunden zu schaffen. Sie führt nach Neuwarendorf.

Der Rundweg beginnt am Zugang zur Friedwald-Oase, wo sich auch eine Parkmöglichkeit befindet (Navi: Neuwarendorf 7). Die Anfahrt führt durch Neuwarendorf. Der etwas ungewöhnliche Namen bezeichnet das Gebiet zwischen der westlichen Stadtgrenze und dem Mussenbach, der Grenze zu Everswinkel. Es gehörte bis 1945 zu Freckenhorst, wurde aber nach dem Krieg der Stadt zugesprochen. Es fällt auf, dass es keinen dörflichen Kern oder einen zentralen Ort besitzt und sich deutlich von den umliegenden Bauerschaften unterscheidet. Lediglich die 1955 errichtete Siedlung Walgernheide bildet als Wohnsiedlung eine Ausnahme.

Rechts zum Gut Bockholt

Zunächst geht es vom Parkplatz einige Meter weiter und dann nach rechts zum Gut Bockholt. Kurz vorher säumen noch unbelaubte, dem Wanderer vielleicht unbekannte Bäume den Weg: Es ist die Schwarznuss, die aus wärmeren Zonen den Weg hierher gefunden hat und wegen ihrer klimatischen Empfindlichkeit als „Diva unter den Alleebäumen“ einen treffenden Namen bekommen hat. Das Gut Bockholt wurde bereits im 14. Jahrhundert erwähnt und kam 1982 in den Besitz der gräflichen Familie von Spee.

Weiter über den Gallenbach

Rechts neben dem 57 Meter langen Haupthaus fällt das schmucke 300 Jahre alte Back- und Speicherhaus auf, das vor gut zwanzig Jahren zum Wohnhaus umgebaut wurde. Der Weg führt weiter über den Gallenbach, der von der Waterstroate kommt und weiter westlich vom Gut in den Mussenbach mündet, zum Wanderweg links, der mit einer Raute markiert ist und um die Hofanlage herumführt. Er stößt auf den X22, dem man nach links bis zum Marien-Bildstock folgt. Von dort gleich nach links und einige Meter weiter nach rechts an Fischteichen vorbei bis zur Gabelung, dann ein langes Stück zwischen den Getreidefeldern, bis ein Weg Richtung Wald wieder zum Parkplatz zurückführt.

Wanderung Neuwarendorf Foto: Karte Westfälischer Heimatbund

Es lohnt sich, den Wagen zunächst einmal stehenzulassen und sich hundert Meter weiter vor dem Hof Terharen den Bildstock anzusehen. Erbaut wurde der Hof 1685. Vermutlich ist das Heiligenbild aus Sandstein, das die Schmerzhafte Mutter von Telgte abbildet, aus dieser Zeit und damit eins der ältesten im Warendorfer Raum.  Anhand der Karte werden andere Möglichkeit sichtbar, dieses waldreiche Gebiet zu erwandern. So lohnt es sich, am Bildstock „Brot der Engel“ den idyllischen Fußweg Richtung Gut zu nehmen. Aber bevor das Pättken auf den Fahrweg trifft, nach einem Teich links den Feldweg einzuschlagen und dann nach Westen einen Weg zum Gut oder nach Süden den Waldweg Richtung Albers zu gehen, vor der Wiese dann links abzubiegen, an den Unterkünften der Saisonarbeiter vorbei auf den Warendorfer Stadthagen zu. Für diesen Vorschlag bietet sich für Auto oder Fahrrad der Parkplatz an der Tellen-Schule (Neuwarendorf 73) oder die Möglichkeit an der Siedlung Walgernheide (Neuwarendorf 4) an.