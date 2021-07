Kaiserschmarrn zum Mord

Warendorf

„Wir möchten den Menschen in Corona-Zeiten etwas bieten“, beschreibt Scala-Kinobetreiber Johannes Austermann die Idee zum Film Kaiserschmarrndrama. Das komplette Kaiserschmarrn-Spezial, also Film und Süßspeise, gibt es gleich an zwei Tagen, am 5. und 6. August, jeweils zur 20 Uhr-Vorstellung. Karten sind zum Stückpreis von 15 Euro ab sofort im Kino buchbar.

Von Joachim Edler