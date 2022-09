Kaltes Wasser soll Energie sparen

Wer Sport treibt, der freut sich anschließend auf eine warme Dusche. Gerade in den Wintermonaten möchte niemand verschwitzt in seine Kleidung schlüpfen und anschließend im kalten Auto nach Hause fahren.

Auf Warmduscher kommen schwere Zeiten zu, sollte an der Gas-Sparmaßnahme, in den Sporthallen nur kaltes Wasser vorzuhalten, weiter festgehalten werden. „Wir müssen 20 Prozent Energie einsparen und haben geschaut, was vertretbar ist“, nahm Bürgermeister Peter Horstmann in der Ratssitzung am Mittwoch Stellung.

„ »Wir werden mit den kalten Duschen sicher nicht die Welt retten, aber es geht darum, welche Maßnahmen vertretbar sind und welche nicht.« “ Bürgermeister Peter Horstmann

Natürlich soll die Sportinfrastruktur weiter zur Verfügung gestellt werden. Das gelte auch für die Duschen in den Außensportanlagen. „Wenn Mannschaften draußen Sport betrieben haben und es kühl wird, dann ist es dort sicher notwendiger, Warmwasser zur Verfügung zu stellen als vielleicht in den Sporthallen.“

Peter Horstmann wies angesichts der Gasversorgung und der Lecks in den Pipelines darauf hin, dass dringend gespart werden müsse. „Das wird hier ja auch keiner bezweifeln.“ Die Frage sei nur, wie und wo gespart werde. „Spart man durch die Duschen überhaupt Energie? Vor dem Hintergrund, dass man dann zu Hause duscht, könnte man das bezweifeln.“ Aber es sei doch ein Unterschied, ob eine Anlage für eine Sporthalle oder die eigene Dusche zu Hause betrieben werde. „Wir werden mit den kalten Duschen sicher nicht die Welt retten, aber es geht darum, welche Maßnahmen vertretbar sind und welche nicht“, sagte Horstmann. Der Bürgermeister räumte ein, dass die Art der Kommunikation nicht ideal gewesen sei, und viele erst aus der Zeitung davon erfahren hätten. Die Stadt habe sich nun aber an den Stadtsportverband gewandt, damit dieser bei den Sportvereinen nachfragt, wie die Duschen genutzt werden. „Ich will aber an dieser Stelle nicht versprechen, dass wir die warmen Duschen wieder zur Verfügung stellen.“ Es werde aber zeitnah Gespräche mit dem Stadtsportverband und den großen Vereinen geben.

„Das ist ein guter Ansatz. Ich finde es gut, dass man jetzt diesen Weg einschlägt“, sagte Andrea Kleene-Erke (SPD). Es gebe sicher Sportbereiche, in denen es nicht möglich sei, auf warme Duschen zu verzichten. Darum sei es richtig, darüber mit den Vereinen zu sprechen.