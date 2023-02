Kamelle, Strüßje und bunte Kostüme

Rosenmontagszug in Warendorf: 99 Zugnummern erwarten die Besucher in Warendorf. Der Zug wird moderiert von Frank Korte vom Bürgerauschuss.

Kamelle, Strüßje, bunte Kostüme, Musik und fröhliches Beisammensein – das verbinden die meisten mit dem Rosenmontagszug. Genau wie frierende Gliedmaßen, große Menschenansammlungen und viel Gedränge. Der Rosenmontagszug gehört zum Straßenkarneval wie der Prinz zur WaKaGe. Es ist schon Tradition, dass der Bürgerausschuss zur Förderung des Warendorfer Karnevals an Altweiberfastnacht die letzten Details für den Rosenmontagszug festzurrt. Der Monetensaal im ersten Stock der Volksbank ist am Donnerstag, 16. Februar, traditionell außer Rand und Band. Bevor die Narren jedoch zu Schnitzel, Frikadellen, Mettendchen und Pils greifen (vom Hausherrn gestiftet), nutzt Bürgerausschuss-Präsident Klemens Westrup die närrische Pressekonferenz, um für die Teilnahme am Straßenkarneval zu werben. Die Rathauserstürmung wird am Sonntag um 12.11 Uhr beginnen.