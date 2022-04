Kammer bestätigt Besetzung der Gestütsleitung

Das Land Nordrhein-Westfalen durfte die Leitung des Landgestüts so besetzen, wie geschehen. Mit diesem Urteil des Landesarbeitsgerichts Hamm ist die einstweilige Verfügung dagegen endgültig gescheitert. Das hat die 11. Kammer nach mündlicher Verhandlung Donnerstag entschieden. Als Stellenbewerberin und Verfügungsklägerin hatte die langjährige, 2017 außerordentlich gekündigte Gestütsleiterin gemeint, dass ihre Eignung für die neu zu besetzende Stelle falsch beurteilt worden sei und nicht allein unter Hinweis auf die Kündigung hätte abgelehnt werden dürfen. Dem folgte das Landesarbeitsgericht nicht. Mit dieser Entscheidung bestätigte es das vom Arbeitsgericht Münster am 10. Februar 2022 in erster Instanz gefasste Urteil (dortiges Aktenzeichen 3 Ga 3/22). Das Urteil ist damit rechtskräftig und letztinstanzlich entschieden.

Gericht betont Fehlen der persönlichen Eignung

Der Kammervorsitzendewies nach Mittelung des Gerichts einerseits darauf hin, dass aufgrund der Neubesetzung der Gestütsleitungsposition eine besondere Dringlichkeit der gerichtlichen Entscheidung entfallen sei. Andererseits teile die Berufungskammer die Auffassung des Arbeitsgerichts, dass es der Verfügungsklägerin aufgrund außerordentlichen Kündigung aus Gründen in ihrem Verhalten an der persönlichen Eignung für eine erneute Übertragung der Stelle fehle. (Aktenzeichen: 11 SaGa 2/22).