Kämpfer gegen Feinde des Sports

Seit Jahrzehnten ist der investigative Sportjournalist Hajo Seppelt dem systematisches Doping, vor allem im Rad- und Schwimmsport sowie in der Leichtathletik, auf der Spur. Seit einigen Jahren steht vor allem Russ-land im Mittelpunkt seiner Recherchen. Im März hält er in Warendorf eine Lesung und nimmt seine Gäste mit auf die Wege seiner spannenden Recherchen.

Wenn es um Spitzensport geht und obendrein um heikle und brandheiße Themen – dann ist es der Name Hajo Seppelt, der damit oftmals in Verbindung steht.

Am Dienstag (15. März) findet eine Lesung mit dem investigativen Sportjourna-listen Hajo Seppelt mit dem Titel „Feinde des Sports – Undercover in der Unterwelt“ statt. Der Ticketvorverkauf ist bereits gestartet.

„Hajo Seppelt ist der Enthüller im internationalen Spitzensport. Er deckt seit Jahren Korruption und Doping auf. Während der Fußball-WM 2018 verweigerte ihm Gastgeber Russland die Einreise. Seppelt hatte dessen systematisches Staatsdoping offengelegt“, heißt es in einer VHS-Pressenotiz dazu. Erstmals erzählt Seppelt von seinen brisanten Recherchen rund um den Globus. In seinem großen Hintergrundbericht geht es um zwielichtige deutsche Sportärzte, Doping in der britischen Premier League und im europäischen Radsport, Stammzellen-Behandlungen in China und um Kenianer, die sich auf lebensgefährliche Behandlungen einlassen. Seppelt schildert die Angriffe seiner Gegner und nimmt den Leser mit zu geheimen Treffen mit Whistleblowern. Hajo Seppelt ist es ernst mit seinem Kampf gegen die Feinde des Sports, das zeigt auch sein Forderungskatalog: „Ohne Transparenz, eine unabhängige und finanziell besser ausgestattete Dopingbekämpfung und eine Demokratisierung der Verbände wird der Spitzensport weiter an Glaubwürdigkeit verlieren.“

Auf den Spuren des systematischen Dopings

Hans-Joachim, „Hajo Seppelt“, Jahrgang 1963, ist seit Jahrzehnten investigativer Sportjournalist, dem systematisches Doping, vor allem im Rad- und Schwimmsport sowie in der Leichtathletik, auf der Spur. Seit einigen Jahren steht vor allem Russ-land im Mittelpunkt seiner Recherchen, die auch dazu führten, dass russische Leichtathleten fast ausnahmslos nicht an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 teilnehmen konnten. Im Jahr 2017 berichtete Seppelt über Doping im russischen Fußball. Im Mai 2018 wurde Seppelt vorübergehend auf die russische Visasperrliste gesetzt und zur Persona non grata erklärt. Im Laufe seiner Karriere wurde Hajo Seppelt mit zahlreichen renommierten Journalistenpreisen ausgezeichnet.

Die Lesung findet unter 2G-Regeln im Sophiensaal, Kurze Kesselstraße 17 statt und beginnt um 19 Uhr. Eventuell wird zusätzlich ein vorheriger Schnelltest erforderlich. Die VHS bittet um die Nutzung des Kartenvorverkaufs über www.vhs-warendorf.de. Der Ticketpreis beträgt zwölf Euro.