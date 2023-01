Kandidaten für das Jugendparlament gesucht

„Wir suchen Jugendliche, die Lust haben, sich mit anderen Jugendlichen anderer Schulen zu treffen, um über Themen der Warendorfer Jugendlichen zu diskutieren und zu debattieren. Sie sollten ihren Standpunkt vertreten können, gleichzeitig aber auch die Meinungen anderer akzeptieren können und Kompromissbereitschaft zeigen“, nennt Jens Micke wichtige Voraussetzungen, um die Interessen der jungen Leute in Warendorf voranzubringen. Dahingegen können politisches Vorwissen, rhetorische Fähigkeiten und Expertenwissen zwar hilfreich sein, sind aber überhaupt nicht zwingend erforderlich, da sich die Mitglieder des Jugendparlaments im Laufe der Amtsperiode viele dieser Dinge aneignen, ist Jens Micke überzeugt.

„ Wir finden das Konzept super, weil es uns als Jugendlichen die Möglichkeit gibt, sich aktiv mit einzubringen. “ Elsa Lietmann und Leonie Weitkamp, Schülersprecherinnen

Jens Micke informierte die Schüler am Mariengymnasium über das Jugendparlament. Jeweils in einer Schulstunde berichtete er laut Pressemitteilung der Schule über Ziele, Aufgaben und Rechte des Jugendparlaments, die Zusammensetzung, die Kandidatensuche und über die Wahl in den Jahrgängen acht, neun, zehn und der Q1.

Elsa Lietmann und Leonie Weitkamp, die Schulsprecherinnen des Mariengymnasiums, sehen in den Möglichkeiten, die ein Jugendparlament in Warendorf bietet, eine Chance und fordern ihre Mitschülerinnen und Mitschüler auf, sich auch zur Wahl aufstellen zu lassen. „Wir finden das Konzept super, weil es uns als Jugendlichen die Möglichkeit gibt, uns aktiv mit einzubringen. Unsere eigenen Anregungen, Wünsche und Vorstellungen für ein – auch für uns optimales – Warendorf finden somit Gehör und werden wirklich ernst genommen. Wir hoffen, dass dadurch die Belange der Jugend mehr Raum bei Entscheidungen der Stadt Warendorf finden. Man kann hier also wirklich etwas bewegen.“

Bewerbungsformular ausfüllen

Interessierte müssen jetzt im Januar nur noch Kontakt mit Jens Micke (jens.micke@warendorf.de) aufnehmen und ein entsprechendes Bewerbungsformular ausfüllen. Das Bewerbungsformular ist zusätzlich auf Plakaten als QR-Code hinterlegt und führt zur Internetseite der Stadt Warendorf, wo es ebenfalls heruntergeladen werden kann. Auf diese Weise erhofft sich die Verwaltung, dass sich zahlreiche junge Menschen melden und eine Kandidatur anstreben.