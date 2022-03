Kapitänsmütze hat Künstlerin auf Kurs gehalten

Es ist der dritte Versuch für Ulla Meinecke gewesen, in der TaW-Reihe „TaW in Concert“ aufzutreten. Das Corona-Virus und die begleitenden Maßnahmen haben ihrem Auftritt gleich zwei Mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Am Samstag klappte es dann endlich. Alle guten Dinge sind eben doch drei.

„Zugegeben hat die neue Musikreihe ein paar Anlaufschwierigkeiten“, gibt Armin Düpmeier mit einer Portion Ironie zu, konnte aber den Gästen im Paul-Schallück-Saal des Theaters am Wall diesmal ein tolles Konzert wünschen.

„ »Ihr Mutigen, die ihr euch herausgewagt habt in die Welt der Viren.« “ Ulla Meinecke

Ulla Meinecke war in den späten 1970er Jahren eine der ersten Vertreterinnen des damals eher unbekannten Genres »Deutsche Popmusik«. Sie hat das Genre geprägt wie kaum eine andere. Ihre Songs sind zeitlos, weil es bei ihr textlich weder Schnellschüsse, Kompromisse noch modische Gags gibt.

An Ulla Meineckes Seite ist Reinmar Henschke mit seiner Keyboard-Sound-Machine. Und der legt mit der bekannten Melodie von Bruce Hornsbys „The Way It Is“ auch gleich richtig los. Über die Melodie hat Meinecke natürlich einen eigenen Text gelegt. Ganz in weiß und mit Kapitänsmütze steht sie da.

„Mann, wie schön euch zu sehen“, begrüßt sie das Publikum. „Ihr Mutigen, die ihr euch herausgewagt habt in die Welt der Viren.“

Bevor das Konzert richtig losgeht, weist sie auf die Situation der K‘s – Künstler, K(G)astronomen und der Kinder – während der Pandemie hin. „Nur noch im „Schlüpper“ auf dem Sofa, da kann man als Künstler schon verrückt werden“, erklärt sie. „Die Kapitänsmütze hat mir geholfen „auf Kurs“ zu bleiben“.

Aber auf neuem Kurs ist sie und mit neuer Projekt- Idee „Und danke für den Fisch“.

Was es mit dem Fisch auf sich hat, wird an diesem Abend nicht ganz geklärt. Zumindest auf dem Hemd von Reinmar Henschke waren Fische zu sehen. Dafür bekam das Publikum viele neue und bisher unveröffentlichte Songs zu hören.

Mit samtiger aber kräftiger Stimme und in poetischer Sprache, wirft sie einen ganz eigenen Blick auf die Dinge ihres Lebens und Erlebens. Und dann ist plötzlich ein deftiges „Leck mich am Arsch“ zu hören. Denn Meinecke ist ebenso kritisch, frech und nimmt kein Blatt vor den Mund.

Sie schwelgt in Kindheitserinnerungen mit Tom Sayer als Vorbild und geht direkt in den Song „Wer will schon Becky Thatcher sein?” über. Sie lässt sich über Beziehungsdramen aus und über die manchmal daraus resultierende Trauer. Da kommt Rio Reisers „Junimond“ passend und unverändert. Und dann plötzlich erzählt sie leidenschaftlich von einer Krähe, die sie jeden Tag füttert.

Die Songwriterin, Poetin und Sängerin Ulla Meinecke scheint immer authentisch, egal was sie sagt oder singt.

Ulla Meinecke und Reinmar Henschke geben ein stimmungsvolles und ein absolut stimmiges Konzert. Mal laut, mal leise. Mal poetisch, mal ironisch und frech.

Ambivalent? Nein, eher Ganzheitlich!

Und … danke für den Fisch.