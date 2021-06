Karateabteilung vor verschlossener Tür

Training wäre in der Sporthalle der Astrid-Lingren-Schule an der Düsternstraße aktuell möglich – wenn die Nutzer den passenden Schlüssel hätten. Denn mit den umfangreichen Sanierungsarbeiten an der Halle wurde auch die Schließanlage gewechselt. Die WSU-Karateabteilung wollte am Dienstag trainieren, kam aber nicht in die Halle. Vorsitzender Ludger Raude ist stinksauer.

Training wäre in der Sporthalle der Astrid-Lingren-Schule an der Düsternstraße möglich – wenn die Nutzer den passenden Schlüssel hätten. Denn mit den umfangreichen Sanierungsarbeiten an der Halle wurde auch die Schließanlage gewechselt. Der Kreis Warendorf als Träger der Halle hat jetzt alle Nutzer angesprochen, damit die alten gegen neue Schlüssel getauscht werden können.

Ludger Raude, Vorsitzender der WSU-Karate-Abteilung ist stinksauer. Und nicht nur er. Als die Karate-Senioren am vergangenen Dienstagabend ihr Training nach über eineinhalb Jahren Bauphase und Coronazwangspause in der Sporthalle der Astrid-Lindgren-Schule an der Düsternstraße wieder aufnehmen wollten, standen sie vor verschlossenen Türen. Dabei ist Hallensport aufgrund der niedrigen Inzidenz erlaubt (siehe Infokasten).

Einer der Karatesportler kennt den Hausmeister der Sporthalle privat und rief ihn per Telefon an: Die wartenden Karte-Senioren erfuhren, dass nach der umfangreichen Sanierung der Halle ein neues Türschloss eingebaut worden ist. Die Nutzer der Halle, unter anderem die WSU-Karateabteilung, aber noch die alten Zugangsdaten zur Halle hätte. Kurzum: alle Schlüssel müssen neu codiert werden.

Ludger Raude beschwerte sich beim WSU-Stadtverband: Warum man ihn nicht informiert hätte und wie es denn jetzt weitergehen würde, wollte der Vorsitzende der Karateabteilung wissen. „Nur gut, dass wir am Dienstag noch nicht mit der Jugendabteilung gestartet sind, die um 18 Uhr ihr Training in der Halle hat. Dann hätte ich alle gebrachten Kinder wieder nach Hause fahren müssen.“

Mittlerweile bekomme der Vorsitzende viele Anrufe von Eltern, die wissen möchten, wann das Karatetraining endlich wieder losgeht. „Die Kinder wollen trainieren“, weiß Raude. Doch er muss sie und die Eltern weiter vertrösten: „Ich habe bis heute noch keine Infos bekommen, wer für die neuen Schlüssel überhaupt zuständig ist. Solange ich nicht in die Halle komme, kann auch kein Training stattfinden. Wir hängen in der Luft. Und zuständig fühlt sich auch niemand.“

So wie der Karateabteilung ergehe es derzeit auch anderen Vereinen, so Raude, die die Halle nutzten möchten – aber nicht können.

Träger der Sporthalle, die zur Astrid-Lingren-Schule gehört, ist der Kreis Warendorf. Eine Nachfrage der Westfälischen Nachrichten ergab: „Die Sporthalle hat eine neue Schließanlage bekommen“, bestätigte Kerstin Butz, Pressesprecherin des Kreises. Am Donnerstag seien alle Nutzer der Sporthalle per Email angeschrieben und darüber informiert worden, die Schlüssel zu tauschen. Das sei sehr kurzfristig möglich und werde über den Hausmeister geregelt, so die Pressesprecherin weiter.