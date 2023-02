Karneval in der Zirkusmanege

Eine bunte Zirkuswelt in der Schule und der Prinz schwebt am Trapez.

Die Narren eroberten die Zirkusmanege. Und Prinz Uwe II. schwebte am Trapez ganz oben unterm Zirkuszelt. Das war spitze! Was haben ein Zirkus und der Karneval gemeinsam? Beide stehen für stimmungsvolle Musik, bunte Farben und natürlich gute Laune. Da kam es dem Konrektor der Bodelschwinghschule, Uwe Amsbeck, gerade recht, dass kurz nach seiner närrischen Machtübernahme als „Narrifant aus dem Kreideland“ der Mitmachzirkus „Rondel“ auf dem Schulhof seiner Wirkungsstätte sein Zelt aufschlug.

Glücksmomente unter der Zirkuskuppel

Am Mittwochabend hatte der Stadtprinz die Zirkusmanege für den Karneval reserviert. Genauer gesagt für die Tanzgruppen der WaKaGe. Und das war gar nicht so einfach, denn seiner Rektorin Dorothee C. Pinkhaus durfte er im Vorfeld ja nicht verraten, dass er als Prinz mit von der Partie ist. Dass der Karneval gut ins Zirkuszelt passt, befanden auch Bernd Wiese und Volker Brügge vom WaKaGe-Senat, die an diesem Abend durch das Programm führten: „Das ist eine tolle Atmosphähre hier im Zelt“, stellten beide fest und meinten mit einem Augenzwinkern: „Vielleicht eine Antwort auf die Saalknappheit in Warendorf.“ Am Mittwoch bot das Zelt den Tanzgruppen der WaKaGe die Möglichkeit, vor ihren Eltern aufzutreten. Und vor den jeweils anderen Tanzgruppen.

Tanzmariechen gab Visitenkarte für spätere Annemarie ab

„Oft sehen die Gruppen bei den Auftritten voneinander gar nicht so viel“, erläuterte WaKaGe-Vizepräsident Volker Brügge den Gedanken hinter dem Zirkusabend. Den Auftakt machten die Kleinsten, die „Bambinos“ mit ihrem Tanz „unter dem Meer“. Anschließend stürmte das Große WaKaGe-Ballett in Gardeuniform die Manege. Die Tänzerinnen zeigten später noch ihren Tanz „Final Fance“. Und auch die „Hüpfer“ versprühten „Glücksmomente“ mit ihrem Auftritt, ebenso wie die „Flöckchen“, deren Partystimmung sich zu „Don’t stop me now“ wirklich nicht stoppen ließ. Über Nachwuchssorgen muss sich die Annemarie der WaKaGe keine Sorgen machen. Tanzmariechen July Massolle von den Flöcken gab mit ihrem Gardetanz gleich eine Bewerbung als künftige Annemarie ab.

WaKaGe-Balletts außer Rand und Band

„Das ist Akrobatik, wie sie in ein Zirkuszelt gehört“, fand Brügge. Apropos Akrobatik: Lauter Jubel schallte durch das Zirkuszelt, als Prinz Uwe II. im Ordinat mit der Hilfe von Zirkus-Chef René Ortmann am Trapez hoch oben durch das Zelt schwebte. Hofsängerin Linda Weissink hatte es vorgemacht und sich – zunächst noch etwas skeptisch – auf die Trapezstange gesetzt. Auch „Annemarie“ Bea Hoffmann und die beiden Moderatoren gingen in die Luft. Musikalisch umrahmt wurden die Auftritte vom Shanty-Chor „Hiev Rund“.

Die WaKaGe tanzt im Zirkuszelt Foto: Andreas Engbert

