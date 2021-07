Karten für Prinzenproklamation werden teurer

Neues Konzept und neuer Name für Seniorenkarneval

Warendorf

Ein neues Konzept und einen neuen Namen erhält die Seniorenveranstaltung am Nachmittag vor der Prinzenproklamation am Abend. „Wir möchten den Fokus nicht mehr allein auf die Senioren legen, sondern uns für ein breiteres Publikum öffnen. Nach dem Motto: Tradition bewahren und Neues wagen“, agteWaKaGe-Präsident Hermann-Josef Schulze-Zumloh auf der Pressekonferenz am Freitag..