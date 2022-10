Kartenverkauf für das „Dorfgeflüster“ startet bald

„Dorfgeflüster“, so lautet das diesjährige Motto der Theatergruppe der KFD Milte. „Die Proben und Vorbereitungen gehen bereits in den Endspurt, um dem Publikum auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm bieten zu können“, so verrät das Schauspiel-Team der KFD in einer Pressenotiz zum „Dorfgeflüster“.

Zum ersten Mal nach der Corona-Auszeit finden die Aufführungen im Gasthof Buller in Glandorf statt. Das Schauspiel-Team ist schon jetzt voller Vorfreude und hofft auf unterhaltsame Aufführungen – und die sind geplant am 11. November (Freitag) und am 12. November (Samstag). Dann beginnen die Vorstellungen um 19 Uhr.

Allerdings muss die Sonntagsvorstellung aus organisatorischen Gründen entfallen, so heißt es in der Pressemitteilung weiter. Aber dennoch: Die Besucher dürfen sich auch nach einer längeren Pause wieder auf unvergessliche Stunden freuen.

Die Eintrittskarten sind im Pfarrheim Milte am 22. Oktober (Samstag) von 9 bis 11 Uhr zu erwerben. Ab dem 24. Oktober (Montag) sind die die Restkarten bei Holtkamp Haustechnik am Wulfsknapp 2 in Milte weiterhin erhältlich.