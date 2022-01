Kaum Neukunden zum Jahresstart

Klaus Fot schaut zuversichtlich in die Zukunft. Er ist froh, dass die Mitglieder die Corona-Maßnahmen gut annehmen und Verständnis zeigen. Unter Beachtung der 2G-plus-Regel darf gesportelt werden. Nur Geimpfte ohne

Die Lockdowns im vergangenen Jahr waren vor allem für die Betreiber von Fitnessstudios besonders hart. Jetzt im Januar gibt es in der Regel einen echten Run auf Fitnessstudios. An Silvester nehmen sich schließlich viele vor, mehr Sport treiben zu wollen. Doch die aktuellen Corona-Regeln (2G-plus) lassen so manch einen zögern. Man wartet eben ab.