Kein Aufbau der Bögen

Jedes Jahr lockt das traditionsreiche Heimatfest Mariä Himmelfahrt Zehntausende Besucher in die Emsstadt. Ein Höhepunkt der Marienverehrung ist stets die feierliche Illumination der neun Marienbögen, die von den Bogengemeinschaften errichtet werden. „Es ist sehr schade, dass Mariä Himmelfahrt bereits zum zweiten Mal in Folge nicht in der gewohnten Form stattfinden kann. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage halte ich eine Durchführung auch für nicht vertretbar“, sagte Benedikt Ratermann als Vorsitzender der Bogengemeinschaft Markt / Emstor am Samstagabend. Schweren Herzens habe man sich daher in Abstimmung mit den weiteren Bogengemeinschaften und der Stadt Warendorf dafür, von einem Aufbau der Bögen abzusehen.

„ »Wir wollen Mariä Himmelfahrt nicht in Vergessenheit geraten lassen.« “ Benedikt Ratermann

„Um zumindest ein bisschen Mariä Himmelfahrts Atmosphäre zu verbreiten, planen wir gemeinsam die Erstellung einer Internetseite mit Bildern der Bögen und bewegten Bildern“, verriet Ratermann auf der Mitgliederversammlung der Bogengemeinschaft Markt / Emstor auf dem Schulhof der Josefschule. Um das Projekt realisieren zu können, hoffe man auf eine Förderung aus dem Altstadtfonds der Stadt Warendorf. Zudem plane man, das Schaufenster im Haus Bisping mit der Madonna und mehreren Engeln zu schmücken: „Wir wollen Mariä Himmelfahrt nicht in Vergessenheit geraten lassen.“

Ganz generell hat die Corona-Pandemie im letzten Jahr nicht nur die Arbeit der Bogengemeinschaft stark eingeschränkt, sondern auch ein Loch in die Kasse gerissen. „Wir konnten keine Einnahmen generieren, hatten aber zum Beispiel für Versicherungen laufende Kosten“, sagte Julia König. Um die Kosten decken zu können und ein finanzielles Polster für etwaige Restaurierungen des Marien-Bogens zu behalten, werde man laut Tobias Reth daher einen Spendenaufruf starten und eine Karte an alle Warendorfer Haushalte verteilen.

Aufbaumeister Stefan Budke kündigte an, dass die Krone des Bogens starke Korrosionsschäden aufweise und immer mehr aufplatze. Um die Problematik zu überwinden, werde man in Handarbeit den Stahl gegen Edelstahl austauschen und anschließend neu lackieren zu lassen. „Außerdem können wir zurzeit nicht beurteilen, welche Liegeschäden in den vergangenen zwei Jahren am Bogen entstanden sind“, sagte Benedikt Ratermann. Um etwaige Schäden bis Mariä Himmelfahrt 2022 beheben zu lassen, entschloss sich die Bogengemeinschaft am Samstagabend spontan dafür, den Bogen im Spätsommer probeweise aufzubauen.

Schnell abgehandelt waren die Vorstandswahlen. Während Markus Schwakenberg die Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden übernimmt, wurde Tobias Reth als Schriftführer wiedergewählt. Neuer stellvertretender Schriftführer ist Hermann Temme. Hingegen zogen sich Theo Schwakenberg und Hans Krümpelmann nach langjähriger aktiver Mitarbeit auf eigenen Wunsch aus der Vorstandsarbeit zurück. „Ich habe es immer gerne gemacht. Wir waren immer eine tolle Truppe“, sagte Theo Schwakenberg.

Weitere Tagesordnungspunkte waren die Verlesung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung und die Abstimmung über eine unwesentliche Satzungsänderung. Zudem wurde in Stille der Verstorbenen der Bogengemeinschaft und der Opfer der aktuellen Hochwasserkatastrophe gedacht. Benedikt Ratermann teilte abschließend mit, dass sich die Bogengemeinschaften gemeinsam um den Heimatpreis der Stadt Warendorf für das Jahr 2022 beworben haben.