In der Stiftskirche soll sich etwas tun – kleine, aber feine Veränderungen sind geplant. Dazu berichtet die Pfarrgemeinde in einer Pressenotiz: „Wenn in der Freckenhorster Stiftskirche getauft wird, dann mit Wasser aus dem Thiatildisbrunnen, der im Nordschiff des Gotteshauses zu finden ist. Der Brunnen unweit des Thiatildis-Schreins liegt mitten im Kirchenraum, ist aber bodengleich mit einem künstlerisch gestalteten Deckel verschlossen und so etwas versteckt.2 Pfarrdechant Manfred Krampe habe seit längeren den Wunsch, den Brunnen sicherer und besser nutzbar zu machen. Etwa, wenn während der Tauffeiern das Taufwasser geschöpft wird. Das wäre durch das Aufmauern des Brunnens möglich.

Mehrere kleine Veränderungsideen

„Doch das ist nur eine von mehreren kleineren Veränderungsideen, die in den vergangenen Jahren von Gremien und Mitgliedern der Gemeinde geäußert wurden“, wird in der Pressenotiz zum Hintergrund erläutert. Am 11. Dezember (Sonntag) werden die Ideen, die nun durch ein Architekturbüro professionell aufgearbeitet wurden, vorgestellt. Und zwar nach dem Familiengottesdienst, der um 10.30 Uhr beginnt, direkt vor Ort in der Stiftskirche. „Das ist kein fertiges Konzept“, betont Pfarrer Manfred Krampe: „Alle sind eingeladen, ihre Meinung zu sagen oder eigene Ideen vorzustellen.“ So soll die ganze Gemeinde bei den anstehenden Änderungen mitgenommen werden.

Auch der Beichtstuhl soll umgestaltet werden. Foto: privat

An einigen Stellen solle die Stiftskirche laut der Pressemitteilung dann aufgeräumter wirken, etwa in der Taufkapelle, wo derzeit verschiedene Bänke um den Taufstein drapiert sind. Zudem könnten weitere, kleinere Umbauten das Gemeindeleben zeitgemäßer werden lassen.

Ein moderner, offen gestalteter Gesprächsraum für religiöse Lebensgespräche könnte an anderer Stelle die bisherigen, aus den 1960er Jahren stammenden, Beichtstühle ersetzen. Diese beinhalten zwar schon neben dem klassischen, vergitterten Beichtfenster einen – für damalige Verhältnisse sicherlich innovativen – Bereich für vertrauensvolle Gespräche, sind aber aufgrund ihres eher schrankartig wirkenden Baustils dunkel, beengt und nur wenig einladend.

Nach der Vorstellung der ersten Ideen am 11. Dezember informieren Stellwände in der Kirche über die Ideen und der Kirchenvorstand steht unter anderem am 14. Dezember (Mittwoch) zu weiteren Gesprächen für die Gemeinde zur Verfügung.