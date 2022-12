Kein Mangel an Mitgliedern

Fast genau vor einem Jahr, am 8. Dezember, gründete sich der THW-Jugend Warendorf e. V. Nun fand die erste Jahreshauptversammlung des gemeinnützigen Vereins statt, welcher zur Unterstützung der Jugendarbeit im THW-Ortsverband Warendorf von einst neun Mitgliedern gegründet worden war. „Heute zählen wir insgesamt 29 Mitglieder und darauf können wir echt stolz sein“, so Ortsjugendleiterin Anna-Lena Raab, als sie die Mehrzahl der Mitglieder schließlich auch im Rahmen der Versammlung begrüßen.

2021 Start mit nur neun Mitgliedern

Am Anfang standen die Rechenschaftsberichte der Ortsjugendleiterin sowie der Kassenwartin an. Zunächst berichtete Anna-Lena Raab über das Mitgliederwachstum und die weiteren positiven Prognosen. Weiterhin berichtete die Ortsjugendleiterin über die Anschaffungen für die Jugendarbeit. Unter anderem finanzierte der Verein Weihnachtspräsente für die Jugendlichen, Thermoskannen und Campingstühle für Lagerfahrten und Hilfeleistungen sowie zwei Übungspuppen in Jugendgröße mit Füllmaterial zur Übung von Personenrettungen. Kassenwartin Janina Hoffmeister berichtete über die Einnahmen und Ausgaben für die Jugendarbeit. Aufgrund einer Vielzahl von Spenden ist das Konto laut Kassenwartin „nach so kurzer Zeit aktuell gut gefüllt und bietet eine solide Ausgangsbasis für die zukünftige Jugendarbeit.“

„ Heute zählen wir insgesamt 29 Mitglieder. “ Ortsjugendleiterin Anna-Lena Raab

Daher wurden nach einstimmiger Entlastung des Vorstands in der Mitgliederversammlung auch gleich neue Ausgaben beschlossen. So werden 2023 unter anderem Atemschutzgeräte-Dummys für Jugendliche, eine Kompressorkühlbox für Lagerfahrten sowie Küchenschürzen mit Jugendlogo für Jugendliche beschafft. Des Weiteren wurde beschlossen, dass der Verein zukünftig seinen Mitgliedern die Lagerfahrten mit 50 Prozent bezuschusst. So sollen gerade einkommensschwache Familien entlastet und auch deren Kindern die Mitfahrt ermöglicht werden. Weiterer Bestandteil dieser Förderung ist auch, dass nun beschlossen wurde, dass die bei den Lagerfahrten verkauften Erinnerungs-T-Shirts ebenfalls vom Verein für alle Jugendlichen übernommen werden. „Ich freue mich sehr darüber, dass unsere bisherige und zukünftige Arbeit so viel Vertrauen und Unterstützung genießt“, so Anna-Lena Raabs zu den allesamt einstimmig angenommenen Vorschlägen.

Begeistert reagierten die Mitglieder auch auf den Vorschlag der Ortsjugendleiterin, 2023 einen eintägigen Weihnachtsmarkt zu veranstalten. Nun sollen Vorgespräche geführt werden. Die Jugendlichen regten die aktive Teilnahme am Warendorfer Rosenmontagsumzug an. Bisher war auch die Jugendgruppe des THW-Ortsverbandes immer im Rahmen der Streckensicherung eingesetzt. Das möchten sie gerne den Erwachsenen überlassen und den Umzug selbst lieber aktiv begleiten. Den Anfang soll eine Fußgruppe bilden. Der Vorstand kommt dem spätestens zum Rosenmontagsumzug 2024 nach.