Kein Platz für Seefahrer-Romantik

Ach ja, der „Wellerman“ – die Radio-Fassung des A-Cappella-Songs, mit der der singende schottische Postbote Nathan Evans quasi über Nacht berühmt und ein echtes Shanty in die internationalen Charts katapultiert wurde, sei ja ganz okay. Doch wenn sie hörten, wie „Soon May the Wellerman Come“ in den sozialen Netzwerken verhunzt wird, stünden ihnen die Haare zu Berge. Mit dem Shanty-Gesang, dem sie sich verschrieben haben, habe das wirklich nichts mehr zu tun, finden Alfred Heine (74), Franz Rodeheger (77), Günter Steps (70) und Jürgen Krewer (65).

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch