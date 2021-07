Kein Spielfest wegen Corona

Warendorf

„Wie sollen wir den Kindern erklären, dass sie Abstandsregeln einhalten müssen? Unter den derzeitigen Umständen ist ein Fest, wie es in den vergangenen Jahren stattgefunden hat, einfach nicht möglich,“ bedauert Daniela Hornung, neue Sprecherin der Unicef-Arbeitsgruppe Warendorf, die Absage. Ein großes Fest zum Weltkindertag am 20. September wird es wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr in Warendorf nicht geben.

Joachim Edler