Kein Wasser in Einen-Müssingen

Unterbrechung in der Trinkwasserversorgung in Einen und Müssingen: Bei Arbeiten für den Glasfaserausbau, so die Stadtwerke, habe eine Fremdfirma die Hauptleitung in der Birkenstraße beschädigt. Die Techniker der Stadtwerke seien vor Ort, um das genaue Ausmaß des Schadens festzustellen. Es seien rund 700 Anschlüsse von dem Ausfall betroffen. „Wir gehen davon aus, dass die Versorgungsunterbrechung mindestens drei Stunden andauern wird, da zunächst Wasser abgepumpt, die Schadensstelle durch ein Tiefbauunternehmen aufgeschachtet und nach Feststellung des Schadensausmaßes eine Reparatur oder sogar ein Austausch der defekten Leitung erfolgen muss“, so Sprecherin Alice Kaufmann. Sollte die Versorgungsunterbrechung länger dauern, gebe der Versorger das bekannt geben.