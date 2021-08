Dem Abwasserbetrieb ist gelungen, informierte Ralf Bücker, Leiter des Abwasserbetriebs, am Mittwochabend in der Sitzung des Abwasserbetriebes die Kommunalpolitiker, den Corona-Pandemieplan des Robert Koch Instituts umzusetzen.

„Für Mitarbeiter der Abwasserentsorgung besteht bezüglich des Coronavirus keine erhöhte Infektionsgefahr. Abwasser ist immer mit Viren, Keimen und anderen Erregern belastet“, betont Ralf Bücker, Leiter des Warendorfer Abwasserbetriebs, im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten. Und er bezieht sich dabei auf Aussagen der Fachverbände.

Nach aktuellem Stand der wissenschaftlichen Forschung sei kein besonderes Übertragungsrisiko bei Corona durch den Abwasserpfad gegeben. „Soviel ich weiß, überlebt das Coronavirus nicht so lange im Abwasser.“ Bei Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften und der Hygienevorschriften der Corona-Schutzverordnung bestehe kein erhöhtes Infektionsrisiko für die insgesamt 30 Mitarbeiter der Warendorfer Kläranlage.

Dem Abwasserbetrieb sei es zudem gelungen, informierte Bücker am Mittwoch in der Sitzung des Abwasserbetriebes, den Corona-Pandemieplan des Robert-Koch-Instituts umzusetzen. In der Praxis sehe das so aus, erläuterte Bücker, dass sich das Gros der Mitarbeiter im Homeoffice befinde, von zu Hause aus arbeite und sich gar nicht auf dem Betriebsgelände begegne. Und die Mitarbeiter, die vor Ort seien, arbeiteten im Schichtdienst – also auch keine Begegnung. Außerdem, so Bücker, seien alle Büros, die mit zwei Mitarbeitern besetzt waren, aufgelöst worden. Jeder Mitarbeiter habe jetzt eine eigene mobile Raumeinheit (Container) auf dem Betriebsgelände.

Der reibungslose Betrieb der Kläranlage ist wichtig, um die Infrastruktur der Stadt am Laufen zu halten. Elf Mitarbeiter kümmern sich um das Herzstück. Ihr Fachwissen um die Bedienung der Anlage ist unersetzlich. Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn auf einen Schlag alle Mitarbeiter in Quarantäne müssten. Deshalb wird auch hier in zwei Gruppen und versetzt gearbeitet. Zwar werde in Corona-Zeiten viel mit Videokonferenzen gearbeitet, berichtete Bücker weiter, doch ersetzten die digitalen Medien nicht die persönlichen Kontakte. Deshalb finden in regelmäßigen Abständen und mit Abstand Besprechungen in der großen Fahrzeughalle der Kläranlage statt. „Hier hat jeder mindestens drei Meter Abstand zum Nebenmann.“