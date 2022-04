Keine Erholung mehr in Milte

Die Erholungsfreizeiten für Tschernobylkinder sind nicht mehr möglich. Das geben für die Kolpingsfamilie Milte Claire Mesch (Organisation) und Beate Ketteler (ehemaliger Kolpingvorstand) bekannt.

Zu den Gründen berichten sie: „Leider sind es keine guten Nachrichten, die uns derzeit aus Belarus, Russland und der Ukraine erreichen.“ Der Krieg in der Ukraine, der von Russland und von Belarus aus geführt wird, überlagere alles an Schrecken, was schon vorher aus der Region Belarus bekannt gewesen sei. „Menschen, die für die Demokratie und Menschenrechte einstehen, werden verhaftet. Nichtregierungsorganisationen (NGO) werden verboten. Unsere Partnerorganisationen, alle NGOs, stehen unter Druck. Die Stiftung in Minsk, deren Aufgabe die Visabeschaffung ist, und das Busunternehmen aus Belarus, mit dem die Endabrechnung des letzten Bustransfers von 2019 noch aussteht, bitten darum, kein Geld mehr zu bekommen, weil man sich durch die Nähe zu Westeuropa politisch verdächtig macht. Es ist eine politische Lage, die von der Diktatur des Machthabers Lukaschenko bestimmt ist.“ So beschreiben Mesch und Ketteler die Situation.

Auch Corona hat Spuren hinterlassen

Corona habe auch in Belarus Spuren hinterlassen. Die wirklichen Zahlen der Ansteckungen, Erkrankungen und Todesfälle lägen weit oberhalb der offiziellen Zahlen, die von der Regierung veröffentlicht werden, heißt es in der Pressemitteilung der Kolpingsfamilie. Es gebe zwar Impfstoffe, aber die Menschen seien skeptisch gegenüber allem, was vom Staat kommt. Daher sei der Prozentsatz der Geimpften sehr niedrig.

Diejenigen belarussischen Jugendlichen, die 2019 noch in Milte waren, haben fast alle die Schule verlassen. Sie studieren in Mogilov oder Minsk oder sie haben eine Berufsausbildung begonnen, berichtet die Kolpingsfamilie und erklärt weiter: „Sie werden wir über die Swensker Schule nicht mehr einladen können. Dann fragen wir uns: Welche Gastfamilien stehen zur Verfügung? Wie gehen wir mit Corona-Erkrankungen während einer Erholungsfreizeit um? Wer übernimmt die Organisation hier vor Ort? Was ist politisch möglich? Unter all diesen Bedingungen sind keine Erholungsfreizeiten in Milte mehr möglich.“

Die Gastfamilien halten, soweit es geht, Kontakt zu ihren Kindern und den Betreuerinnen. „Denen macht es Mut in der schwierigen gesundheitlichen und politischen Situation. Aus ihren Antworten spricht oftmals Angst. Unsere Freundinnen und Freunde dürfen nicht wegen ihrer Westkontakte auffallen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Unvergessliche Begegnungen

Die Kolpingfamilie dankt allen, die mit ihrem Engagement die Erholungsfreizeiten unterstützt haben: allen Spendern, allen Gestaltern des Programms,und besonders den 49 Gastfamilien aus Müssingen, Einen und Milte. Seit 1994 haben sie laut Statistik der Kolpingsfamilie 388 Gästen ein Zuhause auf Zeit gegeben, die meisten viele Jahre lang. Die Kinder aus Belarus haben ihr Immunsystem gestärkt, aber auch Freundschaft über politische Unterschiede hinweg erfahren. Auch für die Gastfamilien seien die Begegnungen eine Bereicherung gewesen. „Diese Begegnungen werden auf beiden Seiten niemals vergessen werden“, sind sich die Organisatoren sicher.