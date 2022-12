Kennenlernen und Abschied nehmen

Nach zweijähriger Corona-Pause haben die Mitarbeiter der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) wieder eine gemeinsame Weihnachtsfeier veranstaltet. „Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr wieder an alte Zeiten anknüpfen können. Gerade jetzt, wo viele Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten, bietet so eine Feier die Gelegenheit zum Gedankenaustausch jenseits des Arbeitsalltags an“, sagt FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach.

Die Weihnachtsfeier diente laut Pressemitteilung der FN aber auch zum Kennenlernen. Denn durch die veränderte Arbeitswelt trifft manch langjähriger Kollegen dabei auf unbekannte Gesichter. Gut daher, dass es da die Tradition gibt, nach der „die Neuen“ mit einem eigenen Programmpunkt zur Gestaltung des Abends beitragen.

Besonders viele Neue

In diesem Jahr waren es besonders viele Neue, umgekehrt verabschiedeten sich aber auch mehrere langjährige Mitarbeiter von der FN. Fünf Ruheständlerinnen und ein Ruheständler, Herbert Winter, 47 Jahre lang Stallmanager im Deutschen Olympiade-Komitee für Reiterei (DOKR), wurden während der Feier offiziell gewürdigt. Bereits seit 2021 im Ruhestand sind Marlies Jüttner, 43 Jahre lang Mitarbeiterin im FNverlag, Eva-Maria von dem Knesebeck, 41 Jahre, zunächst in der Abteilung Zucht und dann lange die gute Seele des DOKR-Veranstaltungsbüros, sowie Annette von Hartmann, 33 Jahre bei der FN und die meiste Zeit davon zuständig für die Wettbewerbs-Ordnung und den PM-Schulpferdecup. Aktuell hinzu kamen in diesem Jahr Eva Lempa-Röller, Fachreferentin in der Abteilung Ausbildung und „Chefin“ der Ausbildungs-Prüfungs-Ordnung (APO), und Magdalena Löchte, Mitarbeiterin der Abteilung Eintragung, hinzu. Beide hielten der FN 38 Jahre lang die Treue. In Abwesenheit verabschiedet wurden außerdem Monika Grabowski, 45 Jahre lang Sekretärin in der Abteilung Ausbildung, sowie Helene Wiebe, Mitarbeiterin in der Abteilung Eintragung.

Für ihre langjährige Mitarbeit wurden im Engel die folgenden Jubilare von FN und DOKR geehrt (die Jahre der Betriebszugehörigkeit stehen in Klammern). Erste Reihe, v. l.: Soenke Lauterbach (FN Generalsekretär), Nina Stegemann (10), Reinhild Homann (30), Birgit Lietmann (25), Maria Schierhölter-Otte (35), Reinhard Milchers (10); zweite Reihe v. l.: Dr. Dennis Peiler (DOKR Geschäftsführer), Friedrich Otto-Erley (35), Martin Otto (25), Beate Winterberg (25), Kathrin Kottmann (20), Dr. Teresa Dohms-Warnecke (20), Kai Vorberg (10); dritte Reihe v. l.: Frank Ostholt (20), Nicolas Hörmann (10), Heinz-Bernd Schmerling (10), Ralf Sennhenn (30), Herbert Freye (35), nicht anwesende Jubilare: Heike Kohnen (20) und Claudia Schröder (25). Foto: Foto Kaup

Last but not least gab es bei der Weihnachtsfeier 18 Jubilare zu feiern, allen voran Maria Schierhölter-Otte, Herbert Freye und Friedrich Otto-Erley, die bereits seit 35 Jahren, sowie Ralf Sennhenn und Reinhild Homann, die seit 30 Jahren bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung arbeiten.