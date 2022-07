Kieferorthopäde und Augenarzt Wunschmieter

Warendorf

Das Gros der vermietbaren Flächen (7300 Quadratmeter) im neuen Ärztehaus, das zurzeit am Warendorfer Krankenhaus entsteht, ist vermietet, so Investor Thomas Pretsch. Zwei Praxisflächen sind noch vakant, es laufen jedoch Gespräche. Als künftige Mieter würde sich der Bauherr aus Düsseldorf noch einen Augenarzt und einen Kieferorthopäden am Standort wünschen.

Von Joachim Edler