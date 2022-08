Kinder auf Entdeckungstour

Ausflüge zu den Spielplätzen der Warendorfer Altstadt sind für den Laurentius-Kindergarten in Zukunft kein Problem. Sie bekamen aus dem Altstadtfonds Klappbollerwagen und einen Doppelsitzer-Buggy.

Über die Bollerwagen und den Buggy für den Laurentius Kindergarten freuen sich (v.l.): Juliane Averbeck (Einrichtungsleitung) und Sara Can (Betreuerin) sowie die Kinder Lieke, Paula, Bennet, Jun, Casper, Amira und Leo.

Buddelkisten, Klappbollerwagen, Hochbeete: immer wieder finden Projektideen des Altstadtfonds Nachahmerinnen und Nachahmer – und genau das ist gewollt. Nachdem der Marien-Kindergarten im April zwei Klappbollerwagen aus Mitteln des Altstadtfonds anschaffen konnte, hat jetzt der Förderverein des Laurentius-Kindergarten an der Kirchstraße über den Altstadtfonds Mittel für den Erwerb von zwei Klappbollerwagen und einen Doppelsitzer-Buggy erhalten.

Die Bollerwagen und der Doppelsitzer werden zukünftig für Spielplatz- und Picknickausflüge und Einkäufe in der Warendorfer Altstadt eingesetzt. Auch für nahe Ausflüge kann nun ausreichend Wickelzeug, Spielzeug und Verpflegung mitgenommen werden. So haben die Kinder die Möglichkeit, die Spielplätze und neue Ecken in der Warendorfer Altstadt zu entdecken.

Fördermittel stehen noch zur Verfügung

Einrichtungsleiterin Juliane Averbeck freut sich, dass nun auch Touren mit den Kleinsten möglich sind. „Gerade für unsere U3-Betreuung ermöglicht uns der Doppelsitzer, gemeinsam mit den anderen Kindern längere Ausflüge zu unternehmen. Unser jüngstes Kind ist gerade einmal sechs Monate alt.“

Für das Jahr 2022 stehen noch gut 2500 Euro an Fördermitteln zur Verfügung, neue Anträge können bis zum 5. Oktober beim Quartiersbüro Altstadt Warendorf eingereicht werden. Das Team des Quartiersbüros unterstützt Interessierte gerne von der ersten Idee bis zur Antragsstellung. Bei Fragen steht das Quartiersbüro Altstadt Warendorf unter

0 25 81 / 9 49 97 98 oder per Mail an quartiersbuero@altstadt-warendorf.de zur Verfügung.