Kinder genießen spannende Geschichten

Nach zwei Jahren Pause durften die Kinder der Everwordschule wieder auf Lesereise gehen. An zwölf Stationen lasen Freckenhorster spannende Geschichten vor. Jede Klasse durfte dabei zwei Stationen besuchen.

Zwei Jahre mussten die Kinder der Everwordschule auf die beliebte Lesereise verzichten. Am Montag war es nun aber wieder soweit – und das bei bestem Wetter. Zwölf Stationen wurden angeboten, und jede Klasse besuchte davon zwei.

Ganz in der Nähe des alten Bahnhofes wartete Josef Kraß auf die Erstklässler, um ihnen aus einem Buch vorzulesen. Was wäre da geeigneter als „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“? Gespannt verfolgten die Kinder die lebhaft vorgetragene Geschichte. Doch Jürgen Kraß hatte noch mehr vorbereitet, denn er hatte seine Gitarre mitgebracht, um den Kindern etwas vorzuspielen. Und schließlich spielten sie auch noch selbst auf der Wiese vor dem Bahnhofsdenkmal einen kleinen Zug.

"Gnorl" und "Jim Knopf"

Nebenan bei Murrenhoff wartete Dorothea Klemann auf die Viertklässler, die natürlich ebenfalls eine altersgerechte Lektüre genießen durften. „Gnorl“ aus der Feder von Florian Fuchs nahm die Kinder mit in die Ferien auf einem Bauernhof. Dass dort eine Menge passierte, ist ja selbstverständlich.

An allen Stationen hatten sich Freckenhoster bereiterklärt, den Kindern etwas vorzulesen. Zum Teil waren auch ehemalige Lehrer wie beispielsweise Dieter Mevert mit dabei, aber auch Hermann Flothkötter las in der Kapelle an der Landvolkshochschule aus dem Buch „Sei ein Kamel und träume“ vor.

Organisiert wurde die Lesereise in diesem Jahr von Lehrerin Maike Gerigk und Sabine Termeer von der Bücherei, die auch selbst im Hasengarten aus dem Buch „Schnüpperle“ den Zweitklässlern vorlas.