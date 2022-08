Kinder konnten sich richtig austoben

Eine Woche lang Spiel und Spaß durften über 60 Kinder bei den Milter Ferienspieltagen erleben. Die Messdienergemeinschaft der Pfarrei Ss. Bartholomäus und Johannes der Täufer hatte wieder ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Auf dem DJK-Sportgelände wurden an fünf Wochentagen verschiedene Angebote durchgeführt.

Das tägliche Programm begann morgens für die jüngeren Kinder ab Klasse 1, nachmittags gab es dann Aktionen für die älteren Jugendlichen ab zwölf Jahren. Bei gemeinsamen Spielen, wie „Meine Gruppe kann“, Basteleinheiten und dem beliebten Gruppentanz konnten sich die Teilnehmer einmal richtig austoben.

Ein besonderer Höhepunkt der Woche war die Besichtigung des Milter Funkturmes. Die vor Ort tätigen Bundeswehrsoldaten gaben bereitwillig einen Einblick in ihre Arbeit und beantworteten Fragen. Ein weiteres Highlight war der Auftritt des Zauberclowns „Pichel“, der die Kinder mit seinen Zauberstücken sofort in den Bann zog. Zum Abschluss formte der Clown lustige Luftballontiere und verriet auch drei seiner Zaubertricks. Zum diesjährigen Königspaar der Ferienspieltage konnten am darauffolgenden Tag Johanna Deitert und Jayden Sanchez ernannt werden. Mit gezielten Ballwürfen hatten sie den Adler zur Strecke gebracht. Bei den sommerlichen Temperaturen tat eine Abkühlung mit Eis und anschließender Wasserschlacht richtig gut. „Wir freuen uns riesig, dass das Wetter mitgespielt hat und wir alle Programmpunkte draußen durchführen konnten“, zeigte sich Marion Wüller über den Ablauf der Tage zufrieden. Seit April hatte sie sich mit den Messdiener-Gruppenleitern immer wieder in Kleingruppen getroffen und die Tage vorbereitet. Das Regionalbüro Mitte stellte die Ausrüstung für ein „Bubble-Ball-Turniers“ zur Verfügung. Finanziell gefördert wurden die Ferienspieltage von der Sparkasse Münsterland Ost. Sparkassenchef Andreas Wienker machte sich vor Ort selbst ein Bild und zeigte sich von der Aktion begeistert: „Ich freue mich, dass wir dieses Projekt unterstützen konnten. Nicht nur die Kinder haben ein paar schöne Stunden erleben, auch die Eltern wurden in den Ferien etwas entlastet.“ Die ereignisreichen Tage rundete ein mit Pfarrer Rainer Hermes gestalteter Gottesdienst ab. Alle Kinder konnten als Gemeinschaft zusammenwachsen und nahmen zahlreiche Eindrücke mit nach Hause.