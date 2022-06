Kinder probieren „Künste aller Art“

Das Freckenhorster Bürgerhaus beteiligt sich an den Ferienaktionstagen. Hier können Kinder sehr kreativ sein.

Ferienaktionstage in Freckenhorst

Bei den Ferienaktionstagen in Freckenhorst stehen „Künste aller Art“ im Fokus.

Zum 15. Mal beteiligt sich das Freckenhorster Bürgerhaus unter dem Motto „Künste aller Art“ an den Ferienaktionstagen, die von der Stadt Warendorf und dem Stadtsportverband organisiert werden. Folgende Kurse für Mädchen und Jungen sind noch buchbar:

„Flexipaint“ mit Jutta und Mara Maier am 1. August (Montag) von 15 bis 16.30 Uhr: Die besonderen Flexipaint-Rahmen werden mit Schnüren aufgespannt und dann sucht man sich seine Lieblingsfarben und malt die Felder aus. Es entstehen fröhliche Farblandschaften. (ab acht Jahre, Materialkosten: vier Euro, mitzubringen sind: altes Oberhemd)

„Fantastische Tierköpfe“ mit Liesel Tertilt am 2. August (Dienstag) von 9.30 bis 11.30 Uhr: Aus Eierkartons, Farbe und mit etwas Geschick entstehen fantastische Tierköpfe im Miniformat (ab acht Jahre, Materialkosten: vier Euro, mitzubringen sind altes Oberhemd, ein Bleistift und zwei leere weiße Eierkartons)

„Erstellen eines Augentäuschungsbildes“ mit Mechthild Darquenne-Danwerth am 2. August (Dienstag) von 14 bis 18 Uhr: Die Bilder werden aus gedruckten Collageelementen in Mischtechnik erstellt (ab 14 Jahre, Materialkosten: vier Euro, mitzubringen sind altes Oberhemd, Malkasten, diverse Stifte (Wachs, Filz, Blei, Kuli etc.), Radiergummi, Anspitzer, feine Haarpinsel)

Gestalten von Glasperlenschmuck mit Mechthild Gedigk-Staljan und Yvonne Tietze am 3. August (Mittwoch) von 10 bis 11.30 Uhr (ab acht Jahre, Materialkosten: vier Euro)

„Flexipaint“ als generationsübergreifendes Projekt mit Jutta Maier am 3. August (Mittwoch) von 15 bis 16.30 Uhr (für Eltern mit Kindern oder Großeltern mit deren Enkeln ab sieben Jahre, Materialkosten: sechs Euro, mitzubringen sind: altes Oberhemd)

Die gemeinsame Präsentation aller Ferienworkshops des Vereins Freckenhorster Bürgerhaus findet am 4. August (Donnerstag) um 17 Uhr statt. Dann können auch die Kunstwerke abgeholt werden. Alle Kurse finden im Freckenhorster Bürgerhaus, Gänsestraße 1, statt. Anmeldungen unter www.ferienaktionstage-warendorf.de.