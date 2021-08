Kinder reisen mit „Wanda Wolf“

Für die Kinder war es eine spannende Reise: 26 Grundschulkinder, darunter Kinder mit Migrationserfahrung aus fünf Ländern, haben an der Umweltbildungsfreizeit auf dem Außengelände der Landvolkshochschule teilgenommen. Sie durften eine spannende Reise mit „Wanda Wolf“ erleben und folgten so der Spur des Wolfes in Europa.

Von Montag bis Freitag hat in der Landvolkshochschule Freckenhorst in dieser Woche die Umweltbildungsfreizeit für Kinder im Alter zwischen sieben bis elf Jahren auf dem grünen Außengelände der LVHS stattgefunden. Bereits zum fünften Mal konnte die LVHS Freckenhorst die spannende Freizeitwoche mit Hilfe einer Förderung durch das Landesjugendamt NRW durchführen.

Das Interesse war groß: 26 Grundschulkinder, darunter Kinder mit Migrationserfahrung aus fünf Ländern haben an der Veranstaltungswoche teilgenommen. Mit dabei waren unter anderem Kinder aus Syrien und dem Irak, die bereits wenige Jahre in Deutschland leben und Kinder, die erst vor einigen Wochen über Griechenland im Kreis Warendorf angekommen sind. Die schul- und altersübergreifende Freizeit heißt grundsätzlich alle willkommen und bietet ein abwechslungsreiches Programm: Gemeinsam sprechen die Kinder über den Wolf: ein faszinierendes Tier, das seit seiner Rückkehr nach Deutschland vor gut 20 Jahren für viel Gesprächs­stoff sorgt.

Der Wolf als fähiger Waldbewohner

Für die Kinder ist der Wolf ein sehr fähiger Waldbewohner, der durch seinen ausgezeichneten Geruchs- und Hörsinn zu den erfolgreichsten Raubtieren der Welt gehört - den Kreis Warendorf bisher zur Rudelgründung aber noch meidet. Vormittags „reisen“ die Kinder mit „Wanda Wolf“ zu vier Stationen in Europa: Von Litauen über Polen wandert der „Wanda“ über Deutschland bis nach Frankreich und erlebt viele Abenteuer. In Litauen verliert er durch Abholzungen sein Revier (Papierschöpfen zeigt Alternativen auf). Auch in Polen kann er aufgrund von Autobahnbau und Flächenfraß kein Revier gründen (eine Landkarte zeigt die notwendigen Lebensräume auf) und er zieht weiter nach Brandenburg (hier: Kennenlernen der Sinne), bis er schließlich in Frankreich ankommt (Trittsiegel).

Auf Fotosafari im Hagenwald

Nachmittags nehmen die Kinder den heimischen Hagenwald unter die Lupe. Dabei gehen sie auf „Fotosafari“, erleben eine „Schatzsuche“ mit spannenden Aufgaben im Wald, bauen selbst ein „Waldsofa“ aus Europaletten und lernen bodennahe heimische Waldbewohner kennen. Zum Abschluss am Freitagnachmittag erwartete die Gruppe Besuch vom NabuWolfsbeauftragten, der weitere Fragen zum Wolf beantwortete.

Auch die Eltern und Betreuer durften sich auf den Abschlussnachmittag mit Infos zum Wolf und eine „Naturvernissage“ freuen.

Das Projekt findet mit einem Team von Umweltpädagogen statt und wird durch den Landesjugendplan NRW durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe finanziell unterstützt. Kooperationspartner ist neben dem Caritasverband auch das DRK Warendorf, das täglich für Begleitung und Transport der Kinder aus Flüchtlingsfamilien aus Warendorf sorgt.