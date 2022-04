Kinder setzen sich für Kinder ein

Warendorf

Drei Wochen lang bastelten mehrere Freundinnen Osterkarten und verkauften sie für die Kinder in der Ukraine. Jetzt überreichten sie 767,07 Euro an die Aktion Kleiner Prinz. „Die Leute fanden es toll, dass wir Kinder uns für andere Kinder in der Ukraine so einsetzen und haben uns oft viel mehr Geld gegeben“, berichtet die achtjährige Celina sichtlich stolz.

