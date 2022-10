Sylvia Oertker engagiert sich für Kinder in Not. Seit zwei Jahren ist sie die Vorsitzende der Aktion Kleiner Prinz in Warendorf.

„Kinder sind mein Leben“, sagt Sylvia Oertker und lächelt. Seit zwei Jahren ist sie die Vorsitzende der Kinderhilfsorganisation Kleiner Prinz in Warendorf. Ehrenamtlich für Kinder in Not da zu sein, das ist für die 60-Jährige seit mehr als 30 Jahren selbstverständlich. Seither kümmert die gebürtige Warendorferin sich in der Hospizbewegung um Kinder. „Da habe ich so viel von den Kindern gelernt und das macht mich demütig und dankbar“, sagt Sylvia Oertker.