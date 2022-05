Kinder wachsen über sich hinaus

272 Kinder der Josefschule bereiten sich auf ihren großen Auftritt in der Mange vor. Der „Circus Jonny Casselly“ gastiert an der Schule, und jedes Kind wird seinen großen Auftritt haben.

Alfons Casselly schwingt am Trapez und nimmt Geschwindigkeit auf. Er streckt seine Arme aus und greift nach den Armen der Schülerin. Gemeinsam geht es in luftige Höhen, und die Schülerin absolviert auch noch einen Überschlag in den Armen des Artisten. Danach setzt er sie sicher wieder ab. Dem Publikum stockt wahrlich der Atem, doch Alfons Casselly weiß genau, was er dort macht. Er gastiert mit seinem „Circus Jonny Casselly“ schon zum zweiten Mal an der Josefschule.