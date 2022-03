Kindern nachhaltiges Denken vermitteln

Die beiden städtischen Kindergärten Zwergenland und Löwenzahn wollen sogenannte „Faire Kitas“ werden. Das heißt, sie wollen zukünftig nicht nur verstärkt faire Produkte einsetzen, sondern planen auch Bildungsaktivitäten zu den Themen Nachhaltigkeit und Fairtrade. Das teilt die Stadt in einer Pressenotiz mit.

Das Interesse von Kindern an den Dingen, die sie umgeben, ist groß.

„Woher kommt eigentlich die Banane, die ich so gerne zum Frühstück esse? Wächst Schokolade an Bäumen?“ Diese und ähnliche Fragen sollen künftig Thema in den Kitas Zwergenland und Löwenzahn sein. Gemeinsam mit der Fairtrade Gruppe Warendorf streben sie eine Zertifizierung als „FaireKITA“ an.

Den Startschuss hierzu hat der Kindergarten Zwergenland gemacht. Zusammen mit dem Elternbeirat war der Beschluss zur Zertifizierung Ende Januar gefasst worden. Am 16. Februar hat Cornelia Linnstedt von der Fairtrade-Gruppe Warendorf an einer Teamsitzung der Kita Zwergenland teilgenommen, um das Team über die Voraussetzungen für eine Zertifizierung zu informieren. Sie begleitet den Prozess nun auch weiterhin und steht den Kitas mit Rat zur Seite.

Ausbildung zu einem „fairen Team“

Im nächsten Schritt auf dem Weg zur „FairenKITA“ bildet die Kita Zwergenland nun ein „faires Team“ aus Erzieherinnen, Erziehern und Eltern, das gemeinsam Bildungsaktivitäten zu den Themen Nachhaltigkeit und Fairtrade plant und durchführt. Diese sogenannte Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) dient dazu, den Kindern nachhaltiges Denken und Handeln zu vermitteln und zu verdeutlichen, dass das eigene Handeln Konsequenzen für einen selbst, das Umfeld und auch für andere in der Zukunft haben wird.

Eine weitere Voraussetzung für die Zertifizierung ist die Verwendung von mindestens zwei fair gehandelten Produkten in der Kita – ein Produkt muss dabei für die Kinder sein, das andere für die Erwachsenen. Die Kita Zwergenland hat sich dabei für fair gehandelte Rosinen als Frühstückssnack und Bananen für die Kinder und für fair gehandelten Tee und Kaffee für die Erwachsenen entschieden.

Insgesamt fünf Kriterien müssen erfüllt sein, um den Titel „FaireKITA“ zu erhalten. Sind alle Punkte erfüllt, dürfen sich die Kitas Zwergenland und Löwenzahn drei Jahre lang „FaireKITA“ nennen.