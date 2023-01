Autokino und Open Air auch für 2023 geplant

Johannes Austermann zieht eine positive Kinobilanz für das Jahr 2022 und ist optimischtisch für das neue Jahr. Der Film Avatar ist der erste, den er in Warendorf in moderner 3D-Technologie zeigt.

Johannes Austermann war lange skeptisch, doch der neue Film Avatar hat ihn dann doch überzeugt, ihn in der 3D-Technik zu zeigen. „Ich habe das bislang nicht gemacht, weil es mich nicht überzeugt hat und weil es zu teuer war“, sagt der Kinobetreiber des Scala. Zudem sei die Nachfrage nicht so groß gewesen, aber bei Avatar sei nun alles anders. „Dieser Film muss in 3D gezeigt werden. Dieses Erlebnis hat man zu Hause nicht“, sagt Austermann, der in neue Laserprojektion und mit Technik ausgestattete 3D-Brillen investiert hat.