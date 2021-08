Kita-Plätze werden zum Jonglierball

Mit der Elterninitiative „Am Eichenwäldchen“ und der „AWO“ hatten sich zwei hochqualifizierte Bewerber im Sozialausschuss vorgestellt. Am Ende bekamen beide Träger den Zuschlag für eine Kindertagesstätte in Warendorf.

Aktuell geht der Erste Beigeordnete Dr. Martin Thormann davon aus, dass in der Kernstadt Warendorf alle Kinder zum neuen Kindergartenjahr einen Kitaplatz erhalten werden. Eng wird es in Freckenhorst und Hoetmar.

Die Elterninitiative „Am Eichenwäldchen“ hat den Zuschlag für die Trägerschaft der noch zu bauenden Kindertagesstätte am Drosselweg in Warendorf erhalten. Die Kommunalpolitiker des Sozialausschusses waren von dem Trägerkonzept überzeugt und votierten am Donnerstagabend für die Elterninitiative. Gleichzeitig gaben sie dem Mitbewerber, AWO Unterbezirk Ruhr-Lippe-Ems, den Träger-Zuschlag für eine Kindertagesstätte, die am 1. August 2022 im neuen Baugebiet „In de Brinke“ an den Start gehen soll.

Mit der Elterninitiative „Am Eichenwäldchen“ und der „AWO“ hatten sich zwei hoch qualifizierte Bewerber im Sozialausschuss vorgestellt. Vorausgegangen in dem Bewerbungsverfahren, bei dem der dritte Bewerber, die Kinder- und Jugendhilfe „Outlaw“ ausschied, war ein von der Stadt entwickelter Fragenkatalog zu Öffnungszeiten und Flexibilität, Anzahl der Schließungstage, Inklusion, spezifische Angebote und pädagogische Ausrichtung. In der Sitzung des Sozialausschusses nutzten die Vertreter beider Träger noch einmal die Möglichkeit, persönlich für ihre Konzepte zu werben.

Piazza (Ort der Begegnung), Kinderparlament, sprechende Wände, Einbringung von Lebenserfahrung, Raumgestaltung, archäologische Ausgrabungen – das Kind als Selbstgestalter. Keine Frage: normaler Kindergarten war gestern. Dazu flexible, den Elternwünschen angepasste Öffnungszeiten.

Während der AWO-Träger die „Reggio-Pädagogik“ (Kinder als Forscher ernstnehmen und in Anlehnung an die italienische Stadt Reggio) in den Blick nimmt, setzt das „Eichenwäldchen“ ebenfalls auf offene Pädagogik (Kind als Selbstgestalter, Auflösung von Gruppenstrukturen).

Die Stadt steckt in der Pflicht. Sie muss weiter Kita-Plätze schaffen, um die Betreuungsziele zu erreichen und den Eltern ein attraktives Angebot machen zu können – eine gute Kinderbetreuung ist ein wichtiger Standortfaktor, der bei der Wahl des Wohn- und Arbeitsortes mitentscheidet.

Doch noch ein anderer Grund zwingt Verwaltung und Politik dazu, das Angebot deutlich zu erweitern: immer mehr Kinder unter drei Jahren werden für eine Kindertagesstätte angemeldet. Die Stadt rechnet mit weiter steigenden Bedarf für die Betreuung der jüngsten Kinder.

Die Krux schildert Erster Beigeordneter Dr. Martin Thormann: „Die Interimslösung in der Rosenstraße für den neuen Kindergarten In de Brinke ist bereits jetzt voll, ohne dass in dem Baugebiet auch nur ein Haus steht.“ Die Folge: Die Stadt muss viel Geld in den Aus-, Um- und Neubau von Einrichtungen investieren. Und so plant die Stadt bereits jetzt eine zweite Kindertagesstätte in dem Baugebiet „In de Brinke“, die dann im August 2022 von der AWO betrieben wird. Aktuell geht Thormann davon aus, dass in der Kernstadt Warendorf alle Kinder zum neuen Kindergartenjahr einen Kitaplatz erhalten werden. Eng wird es in Freckenhorst und Hoetmar. Wie berichtet, sind auch dort Interimslösungen geplant. In Freckenhorst eine Containerlösung auf dem Parkplatz vor dem ehemaligen Lehrschwimmbad und in Hoetmar auf der grünen Wiese an der Dechant-Wessing-Schule.

Notfalls hätten Kinder aus den Ortsteilen und mit Rechtsanspruch die Möglichkeit, in Warendorf einen Platz zu finden. Auf der Straße stehen, so Thormann, müsse zum neuen Kindergartenjahr kein Kind.

Die Elterninitiative „Am Eichenwäldchen“ startet zum 1. August mit einer weiteren Drei-Gruppen-Interimslösung in der ehemaligen Franziskusschule an der Rosenstraße und zieht nach Fertigstellung der neuen Kindertagesstätte an den Drosselweg um. Sie betreibt bereits eine Drei-Gruppen-Interimslösung an der Rosenstraße. Diese Kinder sollen später in die erstgeplante Kita (vier/fünf Gruppen) im Baugebiet „In de Brinke“ umziehen. Träger bleibt das „Eichenwäldchen“. Für die geplante zweite Kita in AWO-Trägerschaft in dem Baugebiet „In de Brinke“ sucht die Stadt zurzeit einen geeigneten Platz.