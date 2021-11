Klangfülle begeistert

Die Abtei Königsmünster in Meschede besuchte der Orgelbauverein Freckenhorst. Das besondere Augenmerk galt der Orgel der Abteikirche, die im Jahr 2016 eingeweiht worden ist.

Einen erlebnisreichen Tag verbrachten bei schönem herbstlichen Wetter die Teilnehmer des Ausflugs zur Abtei Königsmünster in Meschede, den der Orgelbauverein Freckenhorst organisiert hatte. Die Reisegruppe nahm zunächst teil am Konventamt der Mönche, die in ihrer benediktinischen Tradition auch den regelmäßigen Gesang der alten gregorianischen Choräle pflegen.

Tiefgreifende Predigt

In einer theologisch tiefgreifenden Predigt rief Bruder Emmanuel mit Blick auf die schweren aktuellen Konflikte an den europäischen Grenzen leidenschaftlich dazu auf, das grundlegende christliche Gebot der Gastfreundschaft nicht zu vergessen, berichtet der Orgelbauverein in einer Pressemitteilung.

Im Anschluss an den Gottesdienst stellte Pater Julian die 2016 eingeweihte neue Orgel der Abteikirche, die von der Bonner Orgelbaufirma Klais errichtet worden ist, vor. Dabei erklärte er fachkundig die Besonderheiten, die bei der Planung und insbesondere bei der Intonation dieses Instruments zu beachten waren. Mit seinen 58 Registern auf drei Manualen und Pedal lässt es die Gestaltung verschiedenster musikalischer Stile zu. Auch der Vorsitzende des Orgelbauvereins, Gunter Tönne, der einige Stücke auf der Klosterorgel spielen durfte, war von der Klangfülle und Ausgewogenheit der Orgel begeistert und begleitete die Reisegruppe beim gemeinsam gesungenen „Großer Gott, wir loben dich“.

Einblicke in die Klostergeschichte

Gestärkt durch ein Mittagessen in der Klostergaststätte folgten die Besucher den lebhaft vorgetragenen Erläuterungen von Bruder Emmanuel zur Geschichte des Klosters mit seinen Gästehäusern und der Schule, zu den Grundlagen des klösterlichen Lebens („ora et labora“) und den Besonderheiten beim Bau und der Ausstattung der Abteikirche auf dem Klosterberg in Meschede, die 1964 als Friedenskirche Christus dem Friedenskönig geweiht wurde.

Tief beeindruckt von den vielfältigen Eindrücken traten die Teilnehmer die Rückreise nach Freckenhorst an.