Klangmalereien mit der Saitenkunst

„Jazz im Dachtheater“ ist immer für musikalische Überraschungen gut – das zeigte sich einmal mehr am Donnerstag mit den beiden Gitarristen Erkin Cavus und Stephan Bormann, die Armin Düpmeier für das krankheitsbedingt ausgefallene „Pulsar Trio“ eingeladen hatte. Die Resonanz bei den Liebhabern feinster Saitenkunst war dementsprechend groß. Man war ja über den E-Mail-Verteiler der Jazzreihe vorher darüber informiert worden, welch hochrangigen „Ersatz“ man erwarten konnte.

Diese Erwartungen wurden vielleicht sogar noch übertroffen, denn beide Künstler zeigten sich sowohl solistisch als auch im Duo von ihrer besten Seite. Zuerst einmal entführte der gebürtige Istanbuler Erkin Cavus in seine von orientalischen Einflüssen bereicherte Musik. Wie eine Klangmalerei wirkte schon das erste Stück „Galata Liman“, das er den Menschen in dem alten Hafenviertel Istanbuls gewidmet hat.

Mit feinster Musizierkunst setzte er seine spieltechnische Brillanz immer in den Dienst des musikalischen Ausdrucks. Und dies zeigte sich dann auch in den drei Stücken aus Anatolien, wobei er auch gesanglich dieses farbenprächtige Bild ergänzte. Bei seinem stilistischen Crossover entführte er das Publikum gar nach Südamerika, dabei schien das Stück des brasilianischen Gitarristen Marco Pereira wie für ihn geschrieben. Aber auch bei den „alten“ Meistern der Gitarrenkunst war er stilistisch bestens zu Hause. Francisco Tárrega gilt als Wegbereiter der moderneren spanischen Gitarrenmusik und so durchzog mediterranes Flair den Raum beim bekannten „Recuerdos de la Alhambra“. Dieser Abend war dann auch kein puristischer Jazzabend, glich eher einem Weltmusikkonzert auf ganz hohem künstlerischen Niveau.

Reise durch die Stadt Bosporus

Die Eigenkompositionen von Erkin Cavus glichen einer Reise durch seine Heimatstadt, eröffneten einen intimen Blick wie beim Musiktreffpunkt „Maxim“ in das umtriebige Leben der Stadt am Bosporus. Als Komponist schuf er eine Brücke zwischen den Kulturen, seine Tanzsuite mit barocker Rondostruktur endete sogar mit dem virtuosen „Tico Tico“.

Wenn er dann mit Stephan Bormann das legendäre „Shape of My Heart“ von Sting interpretierte, war dies ganz große Kunst. Solistisch konnte Stephan Bormann aus seinem vielseitigen Repertoire überaus interessante Werke präsentieren. Humoristisch eingefärbt nannte er sein Medley aus aus Led Zeppelin bis Pink Floyds „The Wall“ als späte Rache an der Rockmusik, bei der er in früheren Jahren nicht „untergekommen“ war. Seine Bearbeitung zeigte ihn als Meister seines Instrumentes, der mit sechs Saiten eine ganze Band ersetzen kann. Mit dem französischen Sinti-Jazz hat er sich intensiv beschäftigt. „Made in France“ inspirierte ihn dann zu seinem Stück „Made in Sachsen“, bei dem er seine ganze Virtuosität und Spielfreude ausleben konnte.

Als klangliche Bereicherung erlebte man ihn an einer Baritongitarre, deren warm timbrierter Klang jeden zum Träumen animierte. Mit einer vom Gitarrenbaumeister Oliver Klapproth extra für ihn angefertigten 16-saitige Aliquotgitarre wusste er sogar das pianistisch konzipierte „Elevation of Love“ einzigartig zu spielen. Mit Duetten von „Graceland“ von Paul Simon und „Spain“ von Chick Corea sowie dem „Orfeu Negro“ von Antonio Carlos Jobim endete ein fulminanter Abend, der vielleicht nicht so jazzig ausgerichtet war, aber doch mitreißend sowie spannend in jedem Moment.