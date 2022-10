Klare Forderungen und Hilfsangebot

„Wir fordern die Stadt Warendorf hiermit auf, eine Fläche von angemessener Größe – also Minimum 1000 Quadratmeter – zu generieren“ hat Petra Lücke einen eindeutigen Wunsch, „für eine eingezäunte Hundefreilauffläche innerhalb der Stadt Warendorf!“ Unterstützung erhielt sie mit ihrer Forderung am Samstag durch ein knappes Dutzend Hunde und rund 25 Frauchen und Herrchen, die sich wünschen, dass die Stadt Warendorf eine öffentliche Freilaufwiese für Hunde erstellt. Im Rahmen einer angemeldeten Demonstration verlas Initiatorin Petra Lücke auf den Rathausstufen die Forderung an den Stadtrat und trug zahlreiche Argumente für eine solche eingezäunte Wiese vor.

Zuvor war der überschaubare, aber mit den verschiedenen Hunden sehr lebhafte und bunte Demonstrationszug vom Bootshaus durch den Emspark, in dem die Hundefreunde „ihre“ Wiese am liebsten sähen, bis zum Rathaus gegangen – Polizeibegleitung inklusive.

Hundedemo vor dem Rathaus: Petra Lücke (mit dem lila Schirm) erläutert die Forderungen. Foto: Foto: Andreas Engbert

Etwas aufgeregt war Organisatorin Petra Lücke im Vorfeld schon: „Ich möchte, dass alles friedlich verläuft“, rief sie ihre Mitstreiter im Vorfeld des Demo-Zuges auf. Es sollte friedlich bleiben – und wäre es wohl auch ohne diesen Aufruf geworden.

„In dieser Stadt gibt es über 2000 gemeldete Hunde“, verwies Lücke im Rahmen der kleinen Kundgebung auf dem Marktplatz auf Hundesteuereinnahmen von rund 200 000 Euro im Jahr. Geld, das verschiedenen städtischen Projekten zugutekomme, die nichts mit Hunden zu tun haben. Eine eingezäunte Hundefreilauffläche komme Menschen mit und ohne Hund zugute, befand sie.

Plakate zeigen die Forderungen der Demonstranten und auch einige Politiker unterstützten die Demonstranten. Foto: Foto: Andreas Engbert

Durch „fadenscheinige Gründe“ sei eine mögliche Fläche im Schützenpark im Stadtrat gescheitert, kritisierte sie Lokalpolitiker von Grünen und CDU für ihr Verhalten. Schützenhilfe erhielten die Demonstrierenden durch die beiden Ratsherren Paulo da Silva (Die Partei) und Martin Lepper (FWG), die von der Kirmeseröffnung direkt zur Kundgebung auf dem Markt geeilt waren. „Viele Menschen wissen gar nicht, was wir hier für ein Glück haben und unter Polizeischutz demonstrieren dürfen“, freute sich Ratsherr da Silva am Rande der Versammlung über das politische Engagement der Bürgerinnen und Bürger.

Klare Aussagen auf den Plakaten Foto: Foto: Andreas Engbert

Deren erster Wunsch sei die Fläche im Schützenpark nicht, betonte Petra Lücke: „Es wäre aber ein Anfang gewesen.“ Vielmehr wünsche man sich eine Fläche in der Nähe des Piratenspielplatzes.

Und nicht nur Forderungen hatten die Demonstranten, die sich auch vom einsetzenden Nieselregen nicht abhielten ließen: Nutzer könnten helfen, beispielsweise den Zaun zu begrünen, die Gestaltung der Wiese durchführen und die Verantwortung für Sauberkeit und Ordnung übernehmen: „Die Unterstützung wird hiermit zugesichert!“

Hundedemo vor dem Rathaus Foto: Andreas Engbert

Zur Unterstützung ihres Antrags sammelten die Hundebesitzer am Rande der Demonstration Unterschriften von den Warendorfern. Bis am Samstagabend, 18.30 Uhr, so meldete Petra Lücke, seien bereits 378 Unterschriften eingegangen. Noch bis zum 19. Oktober läuft eine Online-Petition, in die Unterstützer sich eintragen können. Die Listen sollen gemeinsam mit der Forderung am 20. Oktober (Donnerstag) um 18 Uhr an Bürgermeister Peter Horstmann überreicht werden.