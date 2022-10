Klavierkonzert mit Lorenzo Solulès

Die Freunde und Förderer der Christuskirche laden am 4. November (Freitag) um 19.30 Uhr zu einem Klavierkonzert mit den herausragenden Pianisten Lorenzo Solulès ein.

Im April 2022 gewann Lorenzo Soulès den ersten Preis im Concours international de piano d‘Orléans. Zudem wurde ihm der Prix des Étudiants du Conservatoire d’Orléans, der Publikumspreis und der Edison Denisov-Preis zuerkannt. Mit dem Wettbewerbserfolg sind zahlreiche Engagements und eine CD-Produktion verbunden.

„Zehn Jahre zuvor begann Lorenzo Soulès‘ internationale Karriere, als er im Alter von 20 Jahren beim Concours International de Genève alle verfügbaren Preise gewann“, heißt es in einer Presseankündigung der Freunde und Förderer der Christuskirche Warendorf zum Konzert.

Concours International de Genève

Damit sei er in der langen Geschichte dieses renommierten Wettbewerbs einer der erfolgreichsten Preisträger. Der Coup de Coeur-Preis ermöglichte Soulès die Einspielung seiner Debüt-CD mit Werken von Mozart, Beethoven, Brahms und Skrjabin, die in Frankreich glänzende Rezensionen bekam.

Einladungen zu großen Festivals und bedeutenden Konzertreihen ließen nicht lange auf sich warten. Er gastierte international unter anderem in der Tonhalle Zürich, in der Victoria Hall in Genf, in der Royal Festival Hall in London und bei Radio France.

In Lyon geboren

Lorenzo Soulès wurde in Lyon geboren und begann bereits mit drei Jahren Klavier zu spielen.

Nachdem er mit 13 Jahren am Conservatoire Supérieur de Paris C.N.R. sein Studium mit dem 1er Prix abschloss, setze er seine Studien bei Pierre-Laurent Aimard und Tamara Stefanovich an der Hochschule für Musik und Tanz Köln fort, wo er das Konzertexamen mit Auszeichnung absolvierte.

In der Evangelischen Christuskirche Warendorf wird er laut der Pressemitteilung unter anderem Stücke spielen von Domenico Scarlatti sowie Claude Debussy.