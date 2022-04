Kleine Artisten kommen groß raus

Das Zirkusprojekt an der Everwordschule hat alle Erwartungen erfüllt und sein pädagogisches Ziel erreicht. Am Donnerstag und Freitag zeigten die Schülerinnen und Schüler in drei ausverkauften Vorstellungen, was sie in der Woche gelernt haben.

Diese fröhlichen Zirkusartisten präsentierten am Freitagnachmittag das Programm, das sie im Laufe der Woche im Zirkusprojekt erarbeitet hatten.

Konzentriert schieben die Magier ihre Schwerter in die Box. Darin sitzt ein weiterer kleiner Zauberer, der eingesperrt ist und versucht, den Schwertern zu entkommen. „Jetzt kommt das Todesschwert“, kündigt Daniela Casselly an. Die Spannung steigt, aber auch diese Herausforderung wird gemeistert und der Zauberer steigt am Ende unversehrt aus seiner Kiste. Der Lohn ist tosender Applaus der rund 350 Zuschauer, die sich im Zelt den Auftritt der Kinder der Everwordschule ansehen. „Der Ansturm ist groß“, freute sich Schulleiter Guido Stricker über die Resonanz.

Insgesamt gab es drei große Vorführungen, zu denen Eltern, Großeltern und Geschwister kamen, um die kleinen Artisten zu bewundern. Jedes Kind hatte so die Möglichkeit, einen eigenen Auftritt zu zeigen und den Beifall zu genießen. Und das taten die Kinder, die sichtlich viel Spaß in der großen Manege hatten.

Seit Montag bereiteten sich rund 270 Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Zirkusprojektes auf den großen Augenblick vor. In altersgemischten Gruppen wurden sie innerhalb von nur vier Tagen zu Zauberern, Akrobaten, Seiltänzern, Clowns, Jongleuren, Trapezkünstlern und Hula-Hoop-Experten.

Jeweils zwei Schüler führten durch das Programm der Vorstellungen. „Wir haben viel geübt, um Stars in der Mange zu werden“, versprachen sie dem Publikum. Die Vorstellung wurde von den Bodenturnern eröffnet. Sie zeigten gleich tolle Figuren und begeisterten durch ihre sportlichen Leistungen. Die Clowns nahmen immer wieder Zirkusdirektor Anthony Casselly auf die Schippe. Die Seiltänzer überzeugten durch ihre Anmut und Körperbeherrschung, und die Jongleure sorgten mit ihrer Schwarzlichtshow für ein optisches Highlight. Der Atem stockte wohl so manchem Zuschauer, als er die Kinder am Trapez und im Luftring erlebte, aber alles ging gut.

Bürgermeister Peter Horstmann ließ es sich nicht nehmen, die Vorstellung am Freitagnachmittag zu besuchen und die Leistungen der Kinder sowie das Zirkusprojekt zu loben. „Es ist gut angekommen, und die Kinder waren zufrieden“, zog Schulleiter Guido Stricker ein positives Fazit und freute sich, dass das pädagogische Ziel des Projektes zu 100 Prozent erreicht wurde.