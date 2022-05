Kleine Klassen und mehr Räume

Von einem echten Mammutprojekt, das sich die Stadt da auf die Fahnen geschrieben hat, sprach bereits der Schul- und Kulturausschuss. Für das von der Verwaltung erarbeitete Raumkonzept der Warendorfer Grundschulen gab es dann auch vom Rat am Donnerstag grünes Licht. Das Konzept: kleine Klassen, Räume für Schulsozialarbeiter und das Personal der Offenen Ganztagsschulen (OGS), Erweiterung der Speise- und Essensräume sowie Einrichtung von Räumen für spezielle Inklusionsbedarfe – das sind die grundsätzlichen Ziele, die sich die Verwaltung für die Zukunft in allen Grundschulen im Stadtgebiet gesetzt hat.

„ »Und wenn wir gute Bildung und gleiche Chancen erzielen, dann kann man doch gar nicht besser vorgehen.« “ Jessica Wessels, Grüne

„Sind kleine Klassen jetzt besser als größere, oder was ist die Idee?“, wollte Peter Steinkamp (CDU) wissen. „Wenn wir davon ausgehen, kleine Klassen zu bilden, dann müssen wir von einem anderen Raumprogramm ausgehen, weil wir dann mehr Schulklassen benötigen. Darum haben wir das mit in den Beschluss reingenommen“, erklärte der Erste Beigeordnete Dr. Martin Thormann. Darum soll bei Neubauplanungen davon ausgegangen werden, dass kleine Klassen gebildet werden. Es biete Vorteile, verursache aber natürlich auch mehr Kosten.

„Das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber wenn ich das durchlese und wir uns auf den Weg machen, in Zukunft kleinere Klassen zu bilden, dann heißt das auch mehr Räume für weniger Kinder und das führt dazu, dass wir eine erhebliche Mehrbelastung haben werden“, führte Peter Steinkamp weiter aus. Natürlich seien sich alle einig, dass das eine wichtige und gute Sache sei, aber wenn sich die Stadt freiwillig auf den Weg mache, kleinere Klassen zu bilden und dadurch mehr Raumbedarf entstehe, sei dies eine wirtschaftliche Belastung für die Stadt Warendorf. „Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, und deshalb sehe ich das persönlich kritisch. Ich habe mir mal die Mühe gemacht den Raumbedarf an Quadratmetern zu addieren und bin auf die bescheidene Zahl von 4000 Quadratmetern gekommen. Da reden wir über eine Investition in den nächsten fünf, sechs Jahren von acht bis zwölf Millionen Euro“, bemängelte Steinkamp.

„Das mit den kleinen Klassen ist an und für sich nichts Neues“, erklärte Thormann. Das sei in den letzten Jahren auch immer ausgeschöpft worden. Das neue Raumkonzept sei detailliert ausgearbeitet worden. „Ich möchte kurz was zum Thema Wirtschaftlichkeit und Bildung sagen. Gute Bildung und gute Schulen sind ja unsere Zukunft. Und wenn wir gute Bildung und gleiche Chancen erzielen, dann kann man doch gar nicht besser vorgehen. Wirtschaftlicher kann man doch gar nicht sein“, meinte Jessica Wessels (Grüne).