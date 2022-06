Bücherei, das ist schon lange mehr als bloß „Bücher ausleihen und hoffentlich pünktlich wieder zurückbringen“. Die Stadtbücherei Warendorf ist mittlerweile ein Ort der Begegnung, ein Ort des Austauschs und der Kultur. Das neue Angebot „Kreativzeit“ unterstützt das Konzept.

Manfred Petzuch ist gebürtiger Bottroper, den es nun im Rentenalter nach Warendorf verschlagen hat. Beim Schnuppertag der Stadtbücherei lernte er diese genauer kennen, das Konzept „Dritter Ort“ überzeugte ihn. Er kam ins Gespräch mit den Verantwortlichen der Bücherei rund um Leiterin Birgit Lücke und schlug einen offenen Kreativtreff vor, den er dann auch begleiten würde. „Da haben wir gern ‚Ja‘ gesagt, denn aus der Bürgerbefragung im Projekt hochdrei wissen wir, das viele Menschen sich da ein ganz niedrigschwelliges Angebot zum Thema Malen & Zeichnen wünschen“, erklärt Birgit Lücke.

Kein reiner Mal- oder Zeichenkurs

Das Angebot „Kreativzeit“ soll dabei jedoch kein reiner Mal- oder Zeichenkurs sein – vielmehr ein „kleiner Schubs“ in die kreative Richtung. Petzuch steht dabei mit Tipps und Tricks beratend zur Verfügung. Teilnehmende sind eingeladen, mit eigenen Ideen vorbeizukommen. „In jedem Mensch steckt ein Künstler – viele gehen einfach nur zu verkopft an die Sache und schaffen es so nicht, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Der Kreativtreff dient dem Austausch und Austausch schafft bekanntlich die besten Ideen“, erklärt Maler und Grafiker Petzuch in einer Pressenotiz der Stadt Bücherei zum neuen Projekt. Acryl- oder Wasserfarben und Leinwände wurden bereits mit Mitteln des Förderprogramms hochdrei von der Stadtbücherei angeschafft und werden den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt. Für den Verbrauch gibt es dann eine kleine Umlage, damit wieder neue Farben gekauft werden können. Wer sich also einmal versuchen möchte, muss sich nicht alles anschaffen, um dann festzustellen, dass es doch nicht das Richtige ist. Wer alles schon zu Hause hat, darf sein Material natürlich gern mitbringen. Es kann auch gezeichnet werden, Bleistifte und Papier müssten allerdings mitgebracht werden.

Angebot für Erwachsene jeden Alters

Das Angebot richtet sich an Erwachsene jeden Alters und startet am Donnerstag, (9. Juni) um 16 Uhr im Kreativtreff im Erdgeschoss der Warendorfer Stadtbücherei. Danach finden die Termine im 14-tägigen Turnus (23. Juni / 7. Juli / 21. Juli) statt. Eine Vorab-Anmeldung ist nicht notwendig. Bei mehr als 10 Teilnehmenden wird ein Zusatztermin angeboten