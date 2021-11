Klinikbeschäftigte erhalten beliebte Adventskalender

Die Erfolgsgeschichte läuft seit dem Jahr 2014. Im achten Jahr gibt es die von Anfang an heiß begehrten Adventskalender der Bürgerstiftung Warendorf. Hinter jedem Türchen verstecken sich attraktive, von Institutionen und Unternehmen aus Warendorf und der Region gestiftete Geld- und Sachgeschenke. Mit den Einnahmen finanziert die Bürgerstiftung wiederum verschiedene Hilfs- und Unterstützungsprojekte, vor Ort. Das Josephs-Hospital (JHW) ist seit einigen Jahren einerseits Verkaufsstelle und außerdem auch der größte Einzelabnehmer der Adventskalender.

Als Adventsgeschenk für seine Beschäftigten erwirbt das Krankenhaus in diesem Jahr insgesamt 700 Stück. Zehn Prozent dieser großen Anzahl, also 70 Stück, übernimmt die Bürgerstiftung und sagt damit denjenigen Danke, die seit Beginn der Corona-Pandemie besonders belastet waren und in den nächsten Monaten wohl weiterhin sein werden.

Klaus Ende, Vorstand der Bürgerstiftung, betonte bei der Übergabe der Kalender die wichtige Aufgabe der Krankenhäuser in der Pandemie und nutzte gemeinsam mit JHW-Vorstand Michael von Helden und Pflegedirektorin Sigrid Krause die Gelegenheit, noch einmal zur Impfung gegen das wieder stärker grassierende Coronavirus aufzurufen.