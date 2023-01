KLJB Hoetmar: Darum Umwandlung in einen Verein

Einen Wahlmarathon hatten am Freitagabend die Mitglieder der katholischen Landjugend (KLJB) Hoetmar im Rahmen ihrer Generalversammlung im Wiebusch-Treff zu absolvieren. Während Jan Overhues als Vorsitzender wiedergewählt wurde, löst Josefine Wiesendahl Mona Raude als Vorsitzende ab. Als stellvertretende Vorsitzende agieren künftig Maike Flaßkamp und Max Wiesendahl. Wiedergewählt wurden Kassierer Max-Paul Friggemann, Schriftführer Lukas Wüller, Webmaster Finn Wittenbrink, Sportwart Jonas Werdelhoff, Fotograf Adrian Deisting und Beisitzer Niklas Kötter. Sarah Bütfering und Ben Sickmann stoßen als Beisitzer neu in den Vorstand hinzu und Mona Raude prüft mit Jens Molitor die Kasse.

Die KLJB Hoetmar versteht sich als Interessensvertretung von Jugendlichen im ländlichen Raum und zählt mit über 170 Mitgliedern zu den größten Landjugenden im Bistum Münster. Neu in die Gemeinschaft aufgenommen wurden am Freitag Finn Ohlmeier, Arian Starp, Luca Mense, Jan Sickmann, Patrick Aufderheide und Gero Stauvermann. Das Sextett übernimmt direkt Verantwortung und wird in diesem Jahr die Landjugendfahne bei diversen Anlässen – etwa der Buddenbaum-Prozession – tragen.

Party Planungen laufen an

Schriftführer Lukas Wüller freute sich, dass die KLJB Hoetmar nach der Corona-Zwangspause im Jahr 2022 endlich wieder eine Reihe von Veranstaltungen für seine Mitglieder organisieren konnte. Unter anderem erinnerte er an die Liebe-auf-Probe- sowie Silvester-Party, die Organisation des Osterfeuers und den Minibrotverkauf zum Erntedankfest, das Jüngeren-Wochenende sowie eine Maiandacht in der ehemaligen Stellmacherei.

„Aufgrund von Corona konnten wir unseren Mitgliedern nicht wie sonst ein vielfältiges Sportangebot bieten“, sagte Sportwartin Lisa Witte. Sehr gut angenommen worden sei aber ein Wasserski-Fahren auf den Tuttenbrocksee in Beckum. Die geplante Bubble-Fußballaktion habe mangels Anmeldungen abgesagt werden müssen. In diesem Jahr plant die KLJB Hoetmar laut Jan Overhues am 12. Februar eine Fahrt zum Karnevalsumzug in Ottmarsbocholt, am 25. März die Holzsammelaktion und am 9. April das Osterfeuer. Als weitere Vorschläge aus den Reihen der Mitglieder wurden unter anderem der Besuch einer Paintball-Halle und Wasserski-Fahren gemacht.

Finanziell gut aufgestellt

Finanziell ist die Landjugend laut Kassierer Max-Paul Friggemann gut aufgestellt. Zudem beschlossen die Anwesenden einstimmig, die Landjugend in einen eingetragenen Verein umzuwandeln. Jan Overhues erläuterte als Vorsitzender die Beweggründe und die Satzungsänderung: „Wir wollen vor allem vermeiden, dass die Vorstandsmitglieder mit ihrem privaten Vermögen haftbar gemacht werden können.“