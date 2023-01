Kneipentour mit Prinz Jonathan I.

Hoetmar ist erfüllt von Karnevalsstimmung. Am Samstag zogen die Narren durch die Kneipen des Dorfes und feuten sich, endlich wieder ausgelassen feiern zu können.

Die Karnevalisten feierten in Hoetmar: Auch im Wiebusch-Treff wurde intensiv gefeiert. (V. l.) Stefan Suthoff, Steffi Kottenstedde, Prinz Jonathan Huerkamp, Maja Freimuth, Franziska Kottenstedde, Franziska Wiermer, Jan Eichholt, Daniel Dorgeist, Petra Vorbeck-Hölscher und Peter Jasper.

Zahlreiche durstige Narren sind am Samstagabend mit Prinz Jonathan I. (Huerkamp) von „Gaumenschmaus und Computermaus“ durch Hoetmars Kneipen gezogen und sich in Karnevalsstimmung gebracht. „Ich habe nur ein Wort dafür: Überragend. Überragend ist das neue Magisch“, war Prinz Jonathan von der ausgelassenen Stimmung und der hohen Resonanz begeistert.

Startpunkt der feuchtfröhlichen Tour war der Schulhof von wo es direkt in die Gaststätte Corner und dann weiter nach Northoff ging. „Ich habe die Kneipe bei Northoff in meinem Leben noch nie so voll gesehen“, sagte Prinz Jonathan. Letzter Stopp der Tour war der Wiebusch-Treff, wo die Karnevalisten die Nacht zum Tag machten.

Die Nacht zum Tag gemacht

Natürlich ließ es sich der Prinz nicht nehmen, alle Thekenmannschaften mit seinem Sessionsorden auszuzeichnen und diesen für ihren Einsatz zu danken. Einen Orden gab es aber auch für Jonas Neite, der in der Session 2019/2020 das Hoetmarer Karnevalsvolk regiert hatte. Immer wieder stimmte Prinz Jonathan auf sein Sessionslied „Karneval ist wieder da – Hoetmar du bist wunderbar“ an. Treffender hätte er an diesem Abend die Stimmung der Karnevalisten, darunter Abordnungen der KG „Schön wär’s“ Sendenhorst und der KG „Silber-Blau“ Freckenhorst, nicht beschreiben können.

Die Karnevalisten in Hoetmar feiern in den Kneipen : (v. l.) Steffi Kottenstedde, Stefan Suthoff, Prinz Jonathan Huerkamp, Jan Eichholt, Maja Freimuth, Franziska Kottenstedde, Peter Jasper und Franziska Wiermer stießen miteinander an. Foto: Stephan Ohlmeier

„Die Planung der Session nimmt mittlerweile 99 Prozent meiner Freizeit ein“, verriet Prinz Jonathan. Täglich steige die Vorfreude auf die heiße Karnevalsphase und Besuche bei diversen Veranstaltungen: „Besonders freue ich mich auf den Besuch in den Freckenhorster Werkstätten. Das wird richtig gut – genauso wie die Besuche im Kindergarten oder der Grundschule.“

Bereits am kommenden Donnerstag (12. Januar) findet die Wagenbauerversammlung um 20 Uhr im „Wiebusch-Treff“ statt. Im Rahmen der Versammlung werden wichtige Details und Sicherheitsfragen zum 21. Tulpensonntagsumzug durch das Golddorf am 19. Februar besprochen. An dem Abend können sich auch alle Wagen und Fußgruppen zum Umzug anmelden.