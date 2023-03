Kochkunst und  Plauderei für Initiative „Westfälisch genießen“

Wenn ein brauchtumsverrückter Gastronom auf einen Sangesbarden trifft und vier Starköche ihre Expertise in den Topf werfen, dann darf man sich auf ein ganz besonderes Event freuen. So geschehen am Donnerstagabend im Hotel Im Engel. Ebenda wurde ein Event zelebriert, dass es wirklich in sich hatte.

Auf der einen Seite feierte man 33 Jahre die Initiative Westfälisch genießen, auf der anderen Seite gab Bernd Stelter sein „Best of“ zum Besten. „Ich bin schon ein bisschen brauchtumsverrückt“, machte auch Gerd Leve als Mitveranstalter keinen Hehl aus seiner Passion für den Warendorfer Karneval und den Bürgerschützenverein. Insofern passte auch der Auftritt von Bernd Stelter sehr gut ins Programm.

Die Baumüllers Lachsforelle war eines der Schmackerln, die von den Köchen serviert wurden. Foto: Andreas Poschmann

Der Sponsor und Förderer seit der ersten Stunde, Max Stroetmann, zeigte sich begeistert von dem Konzept. Seit 33 Jahren macht sich die Initiative Westfälisch Genießen mit Gastronomen und Köchen aus allen Teilen Westfalens für eine kreative, frische und nachhaltige Regionalküche stark. Eines ihrer langjährigsten Mitglieder ist der Warendorfer Gastronom Gerd Leve, der sich mit seinem Hotel und Restaurant Im Engel im Kreis der 26 Häuser aktiv für die heimische Küche engagiert.

Zum Westfälisch Genießen-Jubiläum versammelte Leve jetzt Kollegen aus verschiedenen Restaurants bei sich am Herd. Zusammen zeigten Carsten Reiling und Christian Leve (Hotel und Restaurant Im Engel, Warendorf), Günther Overkamp (Restaurant Overkamp, Dortmund), Bernhard Kampmann (Schlichte Hof, Bielefeld) und Dirk Eggers (Restaurant Eggers, Sprockhövel) 180 Genießerinnen und Genießern, wie eine moderne und spannende westfälische Küche 2.0 heute aussehen kann.

Plauderten über Wein, gutes Essen und den Karneval (v.l.) Entertainer Bernd Stelter und Hotelier Gerd Leve. Foto: Andreas Poschmann

Als Freund des Hauses war der Comedian Bernd Stelter mit dabei, selbst Liebhaber der heimischen Küche, Hobbykoch und ausgemachter Weinkenner, der an diesem Abend sein 33jähriges Bühnenjubiläum feierte und Highlights aus seinem Programm zum Besten gab.