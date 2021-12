Kolpingsfamilie stellt Container bereit

An Weihnachten kommt eine Menge Verpackungsmüll zusammen. Um die kleineren Altpapiercontainer zu entlasten, bietet die Kolpingsfamilie einen zusätzlichen Abgabetermin an.

Altpapierabgabe am Lohwall

Am heutigen Dienstag stehen die von der Kolpingsfamilie Warendorf zusätzlich nach den Weihnachtstagen organisierten Container für die Abgabe von Kartonage und Altpapier ein weiteres Mal an dem Standort auf dem Lohwall bereit.

Ein zusätzlicher Termin für eine Altpapierabgabe findet am Dienstag (28. Dezember) kurz vor dem Jahreswechsel statt. Es ist eine gute Gelegenheit, sperrige Kartons oder auch Papier von den Weihnachtstagen in großen Mengen einfach zu entsorgen. Für die Abgabe stehen einige große Altpapiercontainer bis 12.30 Uhr auf dem Lohwall bereit. Das Angebot der Sammelaktion erfolgt, damit die Standorte der kleinen Altpapiercontainer nicht verstopft und so etwas entlastet werden.

Die Zufahrt mit dem Auto erfolgt von der Gartenstraße/Wiesengrund. Die Container werden so aufgestellt, dass die anliefernden Menschen passend Abstand halten können, um eine weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Als weitere vorbeugende Maßnahme können an diesem Morgen keine freiwilligen Helfer der Kolpingsfamilie Warendorf zur Hand gehen und beim Ausladen von Altpapier und Kartonage mithelfen.

Die Kolpingsfamilie ist auf die Mithilfe aller Sammler angewiesen. Die mitgebrachte, möglichst zerkleinerte oder mit Papier gefüllte Kartonage sollte möglichst weit hinten in dem Container abgelegt werden. So können die Container gut gefüllt werden und keiner muss die mitgebrachten Mengen der Materialien wieder mit zurücknehmen. Die Kolpingsfamilie hofft wie bei den vorherigen gut gelungenen Annahmeterminen auf die Unterstützung aller Sammler und bedankt sich schon jetzt für das Verständnis.